'সিস্টেমে থাকতে গেলে শুনতে হবে...', হাসতে হাসতে কাদের কটাক্ষ করলেন অম্বরীশ?

বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্বদের। অনেকেই দাবি করেন যেহেতু ছোট পর্দায় ধারাবাহিকভাবে কাজ হয় তাই অনেকেই ছোট পর্দায় কাজ করতে ইচ্ছুক থাকেন। আবার অনেককে বলতে শোনা গিয়েছে, ছোট পর্দায় কাজের ধরন ভালো নয় কিন্তু তাও তাঁরা কাজ করেন যেহেতু ছোট পর্দায় ধারাবাহিকভাবে কাজ হয়।
এই ছোট পর্দার হাত ধরেই অভিনয় জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন অম্বরীশ ভট্টাচার্য। ‘রাজা ও গজা’ নামের একটি ধারাবাহিকে কমেডি চরিত্রে অভিনয় করতেন তিনি। মাঝে বেশ কিছু সময় বিরতি নেওয়ার পর আবার তিনি ফিরে আসেন ছোটপর্দায়।
‘শ্রীময়ী’, ‘গোয়েন্দা গিন্নি’, ‘রাগে অনুরাগে’, ‘ধুলো কণা’ সহ ধারাবাহিকে যেমন তিনি অভিনয় করেছেন তেমন অভিনয় করেছেন ‘টনিক’, ‘বিবাহ অভিযান’, ‘প্রধান’, ‘অর্ধাঙ্গিনী’ সহ একাধিক সিনেমায়। ওয়েব সিরিজেও সমানভাবে অভিনয় করেছেন তিনি। ‘কুমোদিনী ভবন’, ‘কলঙ্ক’, ‘হ্যালো ২’ সহ বিভিন্ন ওয়েব সিরিজে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে।
সম্প্রতি ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকে কমলিনীর নন্দাইয়ের চরিত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল অম্বরীশকে। বোঝাই যাচ্ছে, বিগত বেশ কয়েক বছরে ইন্ডাস্ট্রিকে তিনি ভীষণ কাছ থেকেই দেখেছেন। তবে যেহেতু ছোট পর্দার হাত ধরেই তিনি নিজের পরিচয় তৈরি করেছিলেন তাই এই ছোট পর্দার কাজের বিষয়ে সবটুকু জানেন অভিনেতা।
সঙ্গে সঙ্গীতার পডকাস্ট চলাকালীন অম্বরীশ বলেন, ‘ছোটপর্দায় অনেকেই কাজ করতে স্বচ্ছন্দে বোধ করেন না।। একটা ১২ পাতার স্ক্রিপ্ট আপনাকে ৫ মিনিটে রেডি করতে হয়, এটাও একটা চ্যালেঞ্জ। এটা একটা অভ্যাস। অনেকেই আছেন যারা বছরের পর বছর এভাবে কাজ করে চলেছেন।’
কোনও অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম না নিয়েই অভিনেতা বলেন, ‘অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব আছেন যারা বছরের পর বছর কাজ করছেন, তারা বেঁচে তো আছেন। যারা পারছেন না ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তুমি সিস্টেমের মধ্যে থাকবে আবার নিন্দাও করবে তা কিন্তু হয় না। হয় তোমাকে কাজ করতে হবে না হলে ছেড়ে দিতে হবে। দুটো একসঙ্গে করা যায় না।’
সবশেষে অভিনেতা বলেন, ‘ধারাবাহিকে কাজও করব, আবার সমালোচনাও করব দুটো একসাথে করা উচিত নয়। তোমাকে যদি থাকতে হয় তাহলে এই সিস্টেমের সঙ্গেই তোমাকে মানিয়ে থাকতে হবে। না হলে ছেড়ে দাও। কিন্তু কাজ করতে করতে সমালোচনা করো না, আমার মনে হয় না এটা সঠিক কাজ।’
