রাহুলের মৃত্যুতে মেগা থেকে সরে গিয়েছিলেন অম্বরীশ, এবার বড়পর্দায় ফিরছেন তিনি! কোন ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে?

রাহুলের মৃত্যুতে মেগা থেকে সরে গিয়েছিলেন অম্বরীশ, এবার বড়পর্দায় ফিরছেন তিনি! কোন ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে?
রাহুল অরুণোদয় বন্দোপাধ্যায় মৃত্যুর পর মেগা থেকে সরে গিয়েছিলেন অম্বরীশ ভট্টাচার্য। এবার বড়পর্দায় ফিরছেন তিনি! কোন ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। সিনেমা থেকে সিরিজ, মেগা সব ক্ষেত্রেই দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন অভিনেতা। তাঁকে সর্বশেষ বাংলা ধারাবাহিক ‘চিরসখা’ ও ‘ভোলেবাবা পার করেগা’য় দেখা গিয়েছিল। তালসারিতে 'ভোলেবাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শ্যুটিং করতে গিয়ে জলে তলিয়ে প্রয়াত হন রাহুল অরুণোদয় বন্দোপাধ্যায়। আউটডোর শ্যুটিংয়ে অম্বরীশও ছিলেন। যদিও নায়কের মৃত্যুর সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বলে তিনি জানান। মেগায় তাঁকে রাহুল অভিনীত চরিত্রের বাবার ভূমিকায় দেখা যেত। ফলে তাঁদের মধ্যে বেশ সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যে ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাই রাহুলের প্রয়ানের পর তিনি এই মেগা থেকে সরে আসেন।
শুধু তাই নয়। এই মেগার প্রযোজনা সংস্থার আরও একটি প্রোজেক্ট ‘চিরসখা’তেও তিনি ছিলেন। সেখান থেকেও অভিনেতা নিজেকে সরিয়ে নেন। রাহুলের মৃত্যুতে ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে অব্যবস্থা ও গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। যদিও সেই প্রসঙ্গে অম্বরীশ কোনও মন্তব্য করেননি। বা সেই কারণে তিনি মেগা ছেড়েছেন এমনটাও দাবি করেননি। বরং তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে এসেছিল যে, তিনি তাঁর সহকর্মীকে এভাবে হারিয়ে গভীর ভাবে মর্মাহত। তাঁরা একসঙ্গে সেট থেকে শুরু করে মেকআপ রুম সবটাই শেয়ার করতেন। ফলে সেই সহকর্মীর এমন মর্মান্তিক পরিণতির পর তাঁর পক্ষে সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি মেগা ছাড়ছেন এমনটাই জানিয়েছিলেন অম্বরীশ।
পাশাপাশি তিনি এও জানান তখন যে, তিনি মানসিক ভাবে এতটাই বিপর্যস্ত যে তিনি আপাতত বেশ কিছুটা সময়ের জন্য কাজে থেকে দূরেই থাকতে চান। পরে ভালো কাজের সুযোগ এলে তিনি ভেবে দেখবেন। তবে এবার অবশেষে কাজে ফিরছেন অভিনেতা। কিন্তু মেগায় নয়। এবার বড় পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে।
তাঁকে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজিত ও পরিচালিত আসন্ন ছবি ‘বহুরূপী ২’তে দেখা যাবে। এই ছবিতে অম্বরীশকে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে। ‘বহুরূপী’তে বাংলার এক ব্যাঙ্ক ডাকাত ও এক নামজাদা পুলিশের গল্প তুলে ধরা হয়েছিল। আর এবার সেই ছবির সিক্যুয়াল নিয়ে আসছেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। সেখানেই দেখা মিলবে অম্বরীশের। অভিনেতা নিজেই সমাজমাধ্যমে এই খবর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি ক্যাপশনে লেখেন, 'গোত্র ও রক্তবীজ-এর পর নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সঙ্গে আমার তিন নম্বর ছবি ‘বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু’! শ্যুটিং চলছে!'
‘বহুরূপী’তে মুখ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী ও আবির চট্টোপাধ্যায়কে। এই ছবিতে নতুন সংযোজন অম্বরীশ, ছাড়াও দেখা মিলবে সোহিনী সরকারের। ছবিটি চলতি বছরের পুজোয় মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।