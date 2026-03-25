Ambarish Bhattacharya: ‘চাই না তোমাকে,দরজা বন্ধ করে দিল…’, বয়সে বড় মহিলা প্রেম সম্পর্ক ভাঙেন! অকপট অম্বরীশ

Ambarish Bhattacharya: ‘চাই না তোমাকে,দরজা বন্ধ করে দিল…’, বয়সে বড় মহিলা প্রেম সম্পর্ক ভাঙেন! অকপট অম্বরীশ
Ambarish Bhattacharya: টলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুমুখী অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। পর্দার ওপারে হাসিখুশি এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলের শেষ নেই। কেন তিনি আজও অবিবাহিত? অম্বরীশের এক পুরনো প্রেমের গল্প সেই প্রশ্নের জবাব দিল।
তিনি হাসাতে জানেন, তিনি মাতিয়ে রাখতে জানেন। কিন্তু তাঁর নিজের মনের কোণে যে এতটা অভিমান জমে আছে, তা হয়তো অনেকেরই অজানা ছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য সোজাসাপ্টা কথা বললেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং এক ব্যর্থ প্রেম নিয়ে।
বয়সে বড় মহিলার প্রেমে অম্বরীশ:
অম্বরীশ জানান, তাঁর জীবনে যখন প্রথম প্রেমের বসন্ত এসেছিল, সেই মানবী ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে বেশ বড়। অম্বরীশের ভাষায়, সেই মহিলাই তাঁকে শিখিয়েছিলেন ‘প্রেম’ আসলে কী। সেই বয়সের ব্যবধান তাঁদের সম্পর্কের গভীরতায় কোনো বাধা হতে পারেনি। বরং এক অদ্ভুত মায়া আর আকর্ষণে সেই সম্পর্ক পূর্ণতা পেয়েছিল। তাঁর থেকেই জয় গোস্বামীর কবিতা শোনা, কবীর সুমনের গান শোনা। তাঁর বিরাট কনট্রিবিউশন অম্বরীশের জীবনে।
যখন ভেঙে গেল স্বপ্ন:
কিন্তু সব গল্পের শেষটা সুন্দর হয় না। অম্বরীশ অকপটে স্বীকার করেন যে, সেই প্রেম টেকেনি। এক বছর প্রেমের পর বিচ্ছেদের মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। অভিনেতা বলেন: ‘হঠাৎ করেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। এক মাসের বিচ্ছেদ। ঠিক করলাম কোনও এক ছুটির দিনে তাঁর বাড়ি হানা দিতে হবে। দোলের দিন সকালবেলা চিনে চিনে গেলাম। একমুখ আবির মেখে দরজা খুলল। এক মাস ফোন ধরছি না মানে বুঝতে পারছো না সম্পর্কটা আমি আর রাখতে চাই না’। এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে, তিনি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন— ‘চাই না তোমাকে’। ওই শব্দগুলো আজও কানে বাজে অম্বরীশের।
সেই কারণেই কি আজও অবিবাহিত?
এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাই হয়তো অম্বরীশকে বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি। অম্বরীশ নিজে সরাসরি না বললেও তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট যে, সেই ঘটনা তাঁর মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। আজও তিনি একা, কিন্তু তাঁর চারপাশের বন্ধু-বান্ধব আর সহকর্মীদের ভিড়ে তিনি সেই একাকীত্বকে আড়াল করে রাখেন।
বর্তমান জীবন ও দর্শন:
বিচ্ছেদ মানেই যে জীবন থেমে যাওয়া নয়, তা অম্বরীশ প্রমাণ করেছেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। তিনি এখন বাংলা সিরিয়াল ও সিনেমার অত্যন্ত ব্যস্ত এক অভিনেতা। তবে প্রেমের সেই স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে আজও হয়তো তাঁর গলা কিছুটা ধরে আসে। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রেম যেমন মানুষকে গড়তে পারে, তেমনই কোনো কোনো প্রেম মানুষকে চিরদিনের জন্য বদলে দেয়।
এই মুহুর্তে ছোটপর্দায় চিরসখা ও ভোলে বাবা পার করেগা ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে অম্বরীশকে।
