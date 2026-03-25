    Ambarish Bhattacharya: ‘চাই না তোমাকে,দরজা বন্ধ করে দিল…’, বয়সে বড় মহিলা প্রেম সম্পর্ক ভাঙেন! অকপট অম্বরীশ

    Ambarish Bhattacharya: টলিউডের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুমুখী অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। পর্দার ওপারে হাসিখুশি এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে দর্শকদের কৌতূহলের শেষ নেই। কেন তিনি আজও অবিবাহিত? অম্বরীশের এক পুরনো প্রেমের গল্প সেই প্রশ্নের জবাব দিল। 

    Mar 25, 2026, 09:15:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
    তিনি হাসাতে জানেন, তিনি মাতিয়ে রাখতে জানেন। কিন্তু তাঁর নিজের মনের কোণে যে এতটা অভিমান জমে আছে, তা হয়তো অনেকেরই অজানা ছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য সোজাসাপ্টা কথা বললেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং এক ব্যর্থ প্রেম নিয়ে।

    বয়সে বড় মহিলার প্রেমে অম্বরীশ:

    অম্বরীশ জানান, তাঁর জীবনে যখন প্রথম প্রেমের বসন্ত এসেছিল, সেই মানবী ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে বেশ বড়। অম্বরীশের ভাষায়, সেই মহিলাই তাঁকে শিখিয়েছিলেন ‘প্রেম’ আসলে কী। সেই বয়সের ব্যবধান তাঁদের সম্পর্কের গভীরতায় কোনো বাধা হতে পারেনি। বরং এক অদ্ভুত মায়া আর আকর্ষণে সেই সম্পর্ক পূর্ণতা পেয়েছিল। তাঁর থেকেই জয় গোস্বামীর কবিতা শোনা, কবীর সুমনের গান শোনা। তাঁর বিরাট কনট্রিবিউশন অম্বরীশের জীবনে।

    যখন ভেঙে গেল স্বপ্ন:

    কিন্তু সব গল্পের শেষটা সুন্দর হয় না। অম্বরীশ অকপটে স্বীকার করেন যে, সেই প্রেম টেকেনি। এক বছর প্রেমের পর বিচ্ছেদের মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। অভিনেতা বলেন: ‘হঠাৎ করেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। এক মাসের বিচ্ছেদ। ঠিক করলাম কোনও এক ছুটির দিনে তাঁর বাড়ি হানা দিতে হবে। দোলের দিন সকালবেলা চিনে চিনে গেলাম। একমুখ আবির মেখে দরজা খুলল। এক মাস ফোন ধরছি না মানে বুঝতে পারছো না সম্পর্কটা আমি আর রাখতে চাই না’। এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে, তিনি মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন— ‘চাই না তোমাকে’। ওই শব্দগুলো আজও কানে বাজে অম্বরীশের।

    সেই কারণেই কি আজও অবিবাহিত?

    এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাই হয়তো অম্বরীশকে বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি। অম্বরীশ নিজে সরাসরি না বললেও তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট যে, সেই ঘটনা তাঁর মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। আজও তিনি একা, কিন্তু তাঁর চারপাশের বন্ধু-বান্ধব আর সহকর্মীদের ভিড়ে তিনি সেই একাকীত্বকে আড়াল করে রাখেন।

    বর্তমান জীবন ও দর্শন:

    বিচ্ছেদ মানেই যে জীবন থেমে যাওয়া নয়, তা অম্বরীশ প্রমাণ করেছেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। তিনি এখন বাংলা সিরিয়াল ও সিনেমার অত্যন্ত ব্যস্ত এক অভিনেতা। তবে প্রেমের সেই স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে আজও হয়তো তাঁর গলা কিছুটা ধরে আসে। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রেম যেমন মানুষকে গড়তে পারে, তেমনই কোনো কোনো প্রেম মানুষকে চিরদিনের জন্য বদলে দেয়।

    এই মুহুর্তে ছোটপর্দায় চিরসখা ও ভোলে বাবা পার করেগা ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে অম্বরীশকে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

