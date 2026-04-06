শুধু ‘ভোলে বাবা’ নয়, ছাড়লেন ‘চিরসখা’ও, রাহুলের মৃত্যুতে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অম্বরীশ

শুধু ‘ভোলে বাবা’ নয়, ছাড়লেন ‘চিরসখা’ও, রাহুলের মৃত্যুতে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন অম্বরীশ
দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ অতিক্রম হয়ে গেলেও রাহুলের সঙ্গে দুর্ঘটনার দিন আদৌ কি ঘটেছিল, তা জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে এই গোটা ঘটনার প্রতিবাদে এক হয়েছে গোটা টলিউড। তবে এই গোটা ঘটনায় অম্বরীশ ভট্টাচার্যকে কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি।
দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ অতিক্রম হয়ে গেল রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর। এতগুলি দিন কেটে গেলেও রাহুলের সঙ্গে দুর্ঘটনার দিন আদৌ কী ঘটেছিল, তা জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে এই গোটা ঘটনার প্রতিবাদে এক হয়েছে গোটা টলিউড। তবে এই গোটা ঘটনায় রাহুলের সহ অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্যকে কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি।
তবে শুধুমাত্র অম্বরীশ কেন, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের আর কোনও কলাকুশলীকে দেখতে পাওয়া যায়নি এই গোটা কর্মকাণ্ডের মধ্যে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন উঠেছে মানুষের মধ্যে, কেন কেউ কিছু বলছেন না সামনে আসতে চাইছেন না। অবশেষে এই বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কথা বললেন অম্বরীশ ভট্টাচার্য।
আরও পড়ুন: হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন দীপঙ্কর, 'প্রচন্ড বুকে যন্ত্রণা...', যা বললেন অহনা
আজকাল ডট ইনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অম্বরীশ জানান, যে মানুষটিকে কয়েক ঘন্টা আগেও তিনি জীবিত দেখেছেন তার নিথর দেহ দেখার মতো ক্ষমতা ছিল না তাঁর শরীরে। তিনি মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত ছিলেন যে, বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি। তবে এর মধ্যেই একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন অভিনেতা।
অম্বরীশ জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটার দুদিনের মধ্যেই তিনি প্রযোজনা সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন শুধু ‘ভোলে বাবা’ নয়, ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকেও আর অভিনয় করতে পারবেন না তিনি। তিনি জানিয়েছেন, ম্যাজিক মোমেন্টস প্রযোজনা সংস্থার অধীনে আর কোনও কাজ করবেন না অভিনেতা। যদিও এটা সকলের সামনে তিনি সেই মুহূর্তে বলতে চাননি।
আরও পড়ুন: রাহুলের মৃত্যুতে স্তব্ধ টলিউড! সুরক্ষার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল শ্যুটিং
তবে এই গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক, এমনটাই চাইছেন অম্বরীশ। চাইছেন প্রত্যেক কলাকুশলী যাতে যথাযথ সুরক্ষা পান কাজ করতে গিয়ে। তবে প্রযোজনা সংস্থার অসংবেদনশীলতা দেখে ভীষণ অবাক হয়েছেন তিনি। একজন অভিনেতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ হতে না হতেই কীভাবে ধারাবাহিকের পরবর্তী সিজন শুরু হয়ে যেতে পারে, সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অম্বরীশ।
তবে সব মিলিয়ে এখনও রাহুলের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি অম্বরীশ। মৃত্যুর কিছু ঘন্টা আগেও তিনি রাহুলের সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন, এমনকি ঘটনা ঘটার আগের দিন রাহুল একটি বইও উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। সব মিলিয়ে প্রয়াত বন্ধুর হাজার স্মৃতি বুকে নিয়ে এই মুহূর্তে কিছুটা সময় একাই থাকতে চান অম্বরীশ ভট্টাচার্য।