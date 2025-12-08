Edit Profile
    'অভিনেতা নই, আমি নিজেকে শ্রমিক...', চরিত্র বাছাই নিয়ে কতটা খুঁতখুঁতে অম্বরীশ?

    এই মুহূর্তে টিভি ইন্ডাস্ট্রি, ওয়েব সিরিজ বা বড় পর্দায় চুটিয়ে অভিনয় করছেন অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। মুখ্য চরিত্রে সেই ভাবে অভিনয় করার সুযোগ না পেলেও তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেন সেই চরিত্রেই যেন তাঁকে মানিয়ে যায়। 

    Published on: Dec 08, 2025 10:01 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    এই মুহূর্তে টিভি ইন্ডাস্ট্রি, ওয়েব সিরিজ বা বড় পর্দায় চুটিয়ে অভিনয় করছেন অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। মুখ্য চরিত্রে সেই ভাবে অভিনয় করার সুযোগ না পেলেও তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেন সেই চরিত্রেই যেন তাঁকে মানিয়ে যায়। কখনও পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায় কখনও আবার কমেডি চরিত্রে। এই মুহূর্তে অভিনেতা অভিনয় করছেন স্টার জলসার ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকে।

    চরিত্র বাছাই নিয়ে কতটা খুঁতখুঁতে অম্বরীশ?

    তবে বিভিন্ন চরিত্রে এখনও পর্যন্ত অভিনয় করলেও অভিনয়ে চরিত্র বাছাই করার আগে কি আলাদা কোন চিন্তা ভাবনা রাখেন? এই প্রশ্ন করায় অম্বরীশ বলেন, ‘আমি শুধু আমার কাজ নিয়ে চিন্তা করি। আমার প্রতিদিনের যা অর্থের মাপকাঠি সেটা পূরণ হলেই আমার আর কিছু প্রয়োজন হয় না।’

    আরও পড়ুন: 'ভীষণ মিস করি... ', তনুশ্রীর বিয়ের পরেই কি বারবার মনে পড়ছে পুরনো কথা?

    সম্প্রতি দ্যা রুম অফ টেলস পেজ দ্বারা পোস্ট করা একটি ভিডিও দেখতে পাওয়া যায় অভিনেতা নিজের চরিত্র বাছাই নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করছেন। অম্বরীশ বলেন, ‘আমি একজন অভিনেতা। আমাকে সমস্ত চরিত্রেই অভিনয় করতে হবে। আমি শুধু দেখি আমার প্রতিদিনের যে অর্থের মাপকাঠি সেটা তারা পূরণ করতে পারছে কিনা। সেটা পূরণ হয়ে গেলেই আমার আর কিছু বলার থাকে না।’

    অভিনেতা বলেন, ‘দেখুন আমি একজন অভিনেতা আমার কাজ অভিনয় করা। সে যত বড় বা যত ছোট চরিত্র হোক না কেন আমি করব। সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ নাও হয় একেবারে নগণ্যও হয়, সেটাও আমায় করতে হবে কারণ অভিনয়টা আমার পেশা আর এটাই আমার রুজি রুটি। এই কাজ করি আমি বেঁচে আছি।’

    আরও পড়ুন: 'তোমরা সবাই ওকে বিরক্ত কর... ', দেবের ঠিকানা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দিলেন জিৎ, কেন?

    অভিনেতা আরও বলেন, ‘আমি একদিনের কাজও করেছি অনেক ছবিতে। আমার সমসাময়িক বা আমার যোগ্যতায় যারা পৌঁছে গিয়েছেন তারা একদিনের কাজ করলেই ফোন রেখে দেন, কিন্তু আমি করি। আমার মনে হয় যেটা আমার কাজ সেটা যত ছোটই হোক না কেন আমাকে করতে হবে। চরিত্র বিশ্লেষণ বাছাই করি না আমি।’

    প্রসঙ্গত, এর আগেও অভিনেতা জানিয়েছিলেন তিনি যে অতিরিক্ত স্থূল তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তাঁর। এই অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা তাঁর কাজের ক্ষেত্রে বরং ভালো দিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিনেতার কথায়, পরিচালকরা একটি চরিত্র চিন্তা করলেই প্রথমে তার কথা মনে পড়ে যায়, তাই খুব সহজে তিনি যে কোনও চরিত্র পেয়ে যান।

    News/Entertainment/'অভিনেতা নই, আমি নিজেকে শ্রমিক...', চরিত্র বাছাই নিয়ে কতটা খুঁতখুঁতে অম্বরীশ?
