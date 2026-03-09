Guss Who: নচিকেতার পাশে বসা এই যুবক বাংলা টেলিভিশনের প্রিয় কাকা, ৩৩ বছর আগের ছবিতে চিনলেন?

সময় যখন থমকে দাঁড়ায়! এই ছবিটি ১৯৯৩ সালের। জীবনমুখী গানের জোয়ারে তখন ভাসছে বাংলা। সেই সময়কার কিংবদন্তি গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীর পাশে বসে আছেন এক তরুণ। ছিপছিপে গড়ন, একমাথা চুল, চোখে মুখে একরাশ কৌতূহল। নচিকেতার পাশে বসে থাকা সেই কিশোরকে চিনতে পারছেন কি?
ফ্যান থেকে সহকর্মী:
নব্বইয়ের দশকের হাজারো যুবকের মতো এই কিশোরও নচিকেতার অন্ধ ভক্ত। ১৯৯৩ সালে যখন নচিকেতা ‘এই বেশ ভালো আছি’ দিয়ে বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, তখনকার সময়ে তোলা এই ছবির যুবক আর কেউ নন অম্বরীশ ভট্টাচার্য। সেই সময় তোলা এই সাদা-কালো ছবিটি আজ অম্বরীশের কাছে এক পরম সম্পদ। ‘রাজা অ্যান্ড গজা’ থেকে শুরু করে ‘খড়কুটো’ বা ‘গুড্ডি’— ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা, অম্বরীশ আজ এক অপরিহার্য নাম। খড়কুটো ধারাবাহিকে গুনগুন-সৌজন্যের ছোটকার চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও দর্শক মনে গেঁথে রয়েছে।
১৯৯৩ সালের সেই লাজুক হাসিটা অম্বরীশের মুখে একইরকম ভাবে বর্তমান। নচিকেতাও তাঁর চিরচেনা চশমা আর মেজাজে আজও দর্শক মনে বিরাজ করছেন। ছোট থেকে সংস্কৃতিমনস্ক পরিবেশে বড় হয়েছেন অম্বরীশ। তাঁর বাবা অবনী ভট্টাচার্য ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণের সখা। অভিনয়কে ভালোবেসে এই জগতে কেরিয়ার করেছেন অম্বরীশ। বিয়েও করেননি অভিনেতা। পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই অভিনেতা প্রেমের রাস্তায় হাঁটতে চান না। এখন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের মেগার নিময়িত মুখ তিনি। বর্তমানে একইসঙ্গে ভোলে বাবা পার করেগা এবং চিরসখাকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। আশ্চর্যের বিষয় হল দুই সিরিয়ালের প্রথমটিতে রাজন্যা তাঁর মেয়ে, দ্বিতীয়টিতে স্ত্রী!
