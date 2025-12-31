বাবা ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ‘এক্কিস’ দেখে আবেগে ভাসলেন সানি! তাঁকে জড়িয়ে সান্তনা দিলেন আমিশা

বাবা ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ‘এক্কিস’ দেখে আবেগে ভাসলেন সানি! তাঁকে জড়িয়ে সান্তনা দিলেন আমিশা
ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ‘এক্কিস’ ১ জানুয়ারী মুক্তি পাওয়ার কথা। তবে, সোমবার ছবিটির একটি বিশেষ স্ক্রিনিং ছিল, যেখানে আমিশা প্যাটেল সহ বেশ কয়েকজন তারকা উপস্থিত ছিলেন। আমিশা স্ক্রিনিংয়ের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। একটা আবেগঘন বার্তা লিখেছেন। তিনি সানি এবং ববি দেওলকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।
ভিডিয়োতে, দেখা গিয়েছে আমিশা প্রথমে সানি দেওলের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তারপর, সে ববি দেওলের সঙ্গে দেখা করে। এরপর টাইগার শ্রফের সঙ্গেও দেখা যায় তাঁকে, তিনি তাঁকেও জড়িয়ে ধরে। অবশেষে, পাপারাৎজিদের সামনে পোজও দেন।
এই ভিডিয়োটি শেয়ার করার পর আমিশা লেখেন, 'আমাদের কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রজির শেষ ছবি '২১'-এর এত সুন্দর প্রদর্শনের জন্য সানি দেওল এবং ববি দেওলকে ধন্যবাদ। এটা তাঁর প্রতি এক অসাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলি। ধর্মজির মনোমুগ্ধকর এবং সারল্যমাখা ছবিটিকে খুবই আবেগপ্রবণ করে তুলেছে। পুরো টিমের জন্য শুভকামনা। আশা করি ২১ দর্শকদের থেকে ভালো সাড়া পাবে।'
'এক্কিস'-এর কথা বলতে গেলে, এটা পরিচালনা করছেন শ্রীরাম রাঘবন। ছবিতে অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র, অগস্ত্য নাদা এবং সিমার ভাটিয়া। এই ছবির হাত ধরে বিগ বি-এর নাতি এবং অক্ষয় কুমারের ভাগ্নির বিনোদন জগতে আত্মপ্রকাশ করছেন। ছবিটির গল্প সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর, তাঁর একটি ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে তিনি 'এক্কিস' সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, ‘আজ ভি জি কারদা হ্যায়, পিন্ড আপনে নু জাভা।’ ধর্মেন্দ্র ছবিটি নিয়ে খুবই উত্তেজিত ছিলেন এবং এটা দেখতে চেয়েছিলেন। পরিচালক শ্রীরাম জানান যে কীভাবে তিনি অভিনেতাকে ছবির অর্ধেকটি দেখিয়েছিলেন কিন্তু বাকি অর্ধেকটি দেখাতে পারেননি। শ্রীরাম আরও জানান এর জন্য সারাজীবন তাঁর মনে আক্ষেপ রয়ে যাবে।
ছবিটির স্পেশাল স্ক্রিনিয়ে সানি এবং ববি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। এমনকী ববি তাঁর বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার টি-শার্টও পরেছিলেন। তার লুকটি ভাইরাল হয়ে যায় এবং সকলেই ধর্মেন্দ্রকে মিস করছেন।
