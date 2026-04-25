Ameesha Patel: ‘তেরে নাম’ ছবির জন্য করেছিলেন ‘না’, সলমনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আজও আফসোস করেন আমিশা?

Ameesha Patel: ২০০৩ সালে সলমন খানের 'তেরে নাম' ছবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিতে সলমনের রাধে চরিত্রটি খুবই হিট হয়েছিল। এতে সলমনের সাথে ভূমিকা চাওলা প্রধান চরিত্রে ছিলেন। পর্দায় তাদের জুটি খুবই হিট হয়েছিল। কিন্তু জানেন কি যে এর জন্য সলমন প্রথমে অমিশা প্যাটেলকে প্রধান চরিত্রে চেয়েছিলেন।
বলিউড বাবলের সাথে কথা বলার সময় অমিশা বলেন, ‘ইশ, আমি যদি প্রস্তাব ফিরিয়ে না দিতাম। কিন্তু সেই সময়ে যখন সলমন প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন কেবল গানগুলি তৈরি হয়েছিল এবং এটি ছিল ছবির ধারণা এবং গল্প। তিনি আমাকে গল্পটি বলেছিলেন, গানগুলিও শুনিয়েছিলেন। তখন তারিখ ঠিক ছিল না এবং কে পরিচালনা করবেন তাও জানা ছিল না। সলমন 'তেরে নাম' নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলেন। যখন সবকিছু চূড়ান্ত হল, তখন সতীশ কৌশিক জি যুক্ত হলেন এই প্রজেক্টে। ততদিনে আমি অন্য প্রজেক্টে ব্যস্ত হয়ে পরি।'
অমিশা আরও বলেন, 'ছবিটি অনেক পরিচালকের কাছে গিয়েছিল। কিছুই চূড়ান্ত ছিল না এবং একজন অভিনেতা হিসাবে আমি তাদের সময় দিতে পারিনি। যদি সলমন আমাকে নির্দিষ্ট তারিখ এবং নির্দিষ্ট পরিচালকের বিবরণ সহ প্রস্তাব দিতেন তবে আমি ছবিটি করতাম। আমি 'তেরে নাম'-এর মতো একটি ছবি ফিরিয়ে দিতাম না। ছবিটি কত সুন্দর ছিল এবং আমার গল্পটি খুব পছন্দ হয়েছিল। আমার গানগুলি খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই হ্যাঁ, এটা আমার ক্ষতি হয়েছে।'
'তেরে নাম' পরিচালনা করেছিলেন সতীশ কৌশিক। অভিনেতা হিসাবে সবাইকে হাসানো সতীশ এই ছবির মাধ্যমে অনেককে কাঁদিয়েছেন। ছবিতে সলমন, ভূমিকা ছাড়াও রবি কিষাণ ছিলেন। এটি তামিল ছবি 'সেতু'-এর হিন্দি রিমেক ছিল।
অমিশার পেশাগত জীবন।
অমিশা প্যাটেল ২০২৩ সালে 'গদর ২'-এর মাধ্যমে সানি দেওলের সাথে একটি ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দেন। এই ছবিতে তিনি আবার সখিনা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, ভক্তরা তাকে আবার সেই রূপে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তারা সিং এবং তার জুটি 'গদর ২'-কে সেই বছরের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ছবিগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছিল। এরপর তিনি ২০২৪ সালে 'তওবা তেরা জলওয়া'-তে দেখা গিয়েছিল যা তেমন সফল হয়নি। তার আসন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বর্তমানে কোনও তথ্য নেই।
