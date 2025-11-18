'ধুরন্ধর'-এ রণবীরের ১৬-১৮ ঘন্টা কাজ, দীপিকার ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির বিতর্ক ফের উসকে দিয়েছে!

'ধুরন্ধর'-এ রণবীরের ১৬-১৮ ঘন্টা কাজ, দীপিকার ৮ ঘণ্টা কাজের দাবির বিতর্ক ফের উসকে দিয়েছে!
রণবীর সিং অভিনীত 'ধুরন্ধর' ছবির ট্রেলার লঞ্চের পর থেকেই কত ঘন্টা কাজ হিয়েছে তা নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। আর এর নেপথ্যে রয়েছেন পরিচালক আদিত্য ধর। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, অভিনেতা থেকে সহকারী এবং স্পট বয় পর্যন্ত পুরো দল দেড় বছর ধরে প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করেছে। মজার বিষয় হল, এত দীর্ঘ শিফট সত্ত্বেও, কেউ একবারের জন্যও অভিযোগ করেনি। আদিত্য ধরের মতে, সবাই এই ছবিটি সম্পর্কে এতটাই আগ্রহী ছিল যে কেউ কাজের সময় নিয়ে চিন্তা করেনি। একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছবিটিকে দুর্দান্ত করে তোলা।
ট্রেলার লঞ্চে রণবীর সিং আর. মাধবনের কঠোর পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে মাধবন তাঁর লুক তৈরির জন্য প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘন্টা প্রস্থেটিক্স ব্যবহার করতেন। টিজার দেখার পর অনেকেই তাকে চিনতে পারেননি।
তার প্রশংসা করে রণবীর বলেন, 'তুমি একজন হাঁটার মাস্টারক্লাস। আমরা গর্বের সঙ্গে তোমার অভিনয় প্রদর্শন কর, বিশেষ করে মণি রত্নমের ছবিতে। 'ধুরন্ধর' ছবিতে তুমি অসাধারণ অভিনয় করেছ। এখন আমরা শুধু বিশ্ব দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।'