    Jeetu-Ditipriya Row: দিতিপ্রিয়া একা নন,ঊষসীর সঙ্গে ঝামেলার ছেড়ে মিলন তিথি থেকে ‘বাদ’ পড়েন জিতু? আসল সত্যিটা কী?

    Jeetu-Ditipriya Row: আট বছর আগে এনওসি দিয়ে স্টার জলসার মিলন তিথি ধারাবাহিক থেকে সরে যান জিতু। কী ছিল কারণ?

    Published on: Nov 20, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    চিরদিনই তুমি যে আমার সিরিয়ালে জিতুর সফর শেষ। তবে সিরিয়াল শেষ হচ্ছে না। আর্য হিসাবে জিতুর রিপ্লেসমেন্ট খুঁজছে প্রযোজনা সংস্থা। নায়ক-নায়িকার ঝামেলার জেরে এমন ঘটনা টেলিপাড়ায় কার্যত নজিরবিহীন। দিতিপ্রিয়ার উপর ক্ষুব্ধ জিতু ভক্তরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নজিরবিহীন আক্রমণের মুখে দিতিপ্রিয়া।

    ঊষসীর সঙ্গে ঝামেলার ছেড়ে মিলন তিথি থেকে ‘বাদ’ পড়েন জিতু? আসল সত্যিটা কী?
    ঊষসীর সঙ্গে ঝামেলার ছেড়ে মিলন তিথি থেকে 'বাদ' পড়েন জিতু? আসল সত্যিটা কী?

    দিতিপ্রিয়ার ভক্তরা অপেক্ষাকৃত সংযত। তাঁরাও পালটা নিশানা করেছেন জিতুকে। কেউ কেউ দাবি করছেন, জিতুর সঙ্গে সহ-অভিনেত্রীর ঝামেলা নতুন নয়। এর আগে ঊষসীর সঙ্গে ঝামেলার জেরেই নাকি মিলন তিথি ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়ান জিতু। এটা তাঁর পুরোনো অভ্য়াস। কিন্তু সত্যি কি তাই?

    মিলন তিথি ধারাবাহিকে অর্জুনের চরিত্রে দর্শক দেখেছে জিতুকে। কিন্তু মাঝপথে তাঁর বদলি হয়ে আসেন ঈশান মজুমদার। সত্যি কি মনোমালিন্য়ের জেরে সিরিয়াল ছেড়েছিলেন জিতু?

    এই অভিযোগ সাফ অস্বীকার করেছেন মিলন তিথি ধারাবাহিকের প্রযোজক স্নিগ্ধা বসু। অ্য়াক্রোপলিস এন্টারটেনমেন্টের মাথা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সেটে কোনওদিন কোনও অশান্তি করেননি জিতু। তবে নায়ক একটু বেশি খুঁতখুঁতে, গল্পে অর্জুন চরিত্রটি ইতিবাচক থেকে ধীরে ধীরে নেতিবাচক হয়ে উঠছিল। সেই নিয়েই আপত্তি ছিল জিতুর। নেগেটিভ চরিত্র করতে রাজি ছিলেন না জিতু, সেই কারণেই এনওসি দিয়ে বেরিয়ে যান।

    প্রযোজকের দাবির সঙ্গে সহমত পরিচালক সৌমেন। তিনিই মিলন তিথি পরিচালনা করতেন। তিনি বলেন, জিতু একটু প্রশ্ন করতে ভালোবাসেন। চরিত্রে ভিতরে ঢুকে যান। তবে তাঁর আচরণে কোনও খারাপ ইঙ্গিত কোনওদিন দেখতে পাননি।

    বছর আটেক আগে জিতু নিজের মুখে জানিয়েছিলেন মিলন তিথি ছাড়ার কারণ। জিতু বলেছিলেন, ‘জনসমক্ষে আসার জন্য কাজকে হাতিয়ার করো, অন্য কাউকে বদনাম করে নয়। আমি নতুন কোনও অফার পেয়ে নাকি মিলন তিথি ছেড়েছি! আমি গর্বিত আমি স্টার জলসায় কাজ করেছি…… কাজ করতে যারা ভালোবাসেন যে ফিল্ডেই হোক না কেন, তাঁদের কাছে অফার আসবেই। আমি ভালো অফারের জন্য ছাড়িনি।……কখনও কখনও আপসেট হচ্ছি। একটু ইমোশন্যাল হচ্ছি। কষ্ট পাচ্ছি। অনেক বছর একসঙ্গে কাজ করেছি’।

    জিতু জানিয়েছিলেন চিত্রনাট্য নিয়ে সহমত না হওয়ার জেরেই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্সের জেরে মিলন তিথি থেকে বিদায় নিলেও অর্জুন হিসাবে আজও দর্শকদের মনের মণিকোঠায় রয়েছেন তিন। ঠিক যেমনভাবে আর্য সিংহ রায় হিবাসে দর্শক মনে থেকে যাবেন জিতু। নতুন আর্য হিসাবে কাকে বাছবে প্রযোজনা সংস্থা? আর্য হওয়ার দৌড় থেকে নিজেকে আগেই সরিয়ে নিয়েছেন রণজয়। সাহেবও জানিয়েছেন তিনি আপতত ছোটপর্দায় ফিরছেন না।

