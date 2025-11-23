Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ditipriya Roy Boyfriend: দিতিপ্রিয়ার ভাঙা মনে প্রলেপ দেন তিনি, চেনেন চিরদিন তুমি যে আমার নায়িকার ফুটবলার প্রেমিককে?

    Ditipriya Roy Boyfriend: প্রেম ভাঙায় তীব্র যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। মিউচুয়ালিই সেই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে এসেছেন। ব্রেকআপ জ্বালা ভুলে শমীকের সঙ্গে প্রেম। লং ডিসট্যান্ট সম্পর্কের বাড়তি যত্ন নেন দুজনেই। 

    Published on: Nov 23, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জিতু-দিতিপ্রিয়ার বিবাদ যেন মিটেও মিটছে না। টেলিপাড়ায় দিতিপ্রিয়াকে সকলে চেনে শান্তস্বভাবের মেয়ে হিসাবেই। নিজের কাজ ছাড়া বিশেষ কোনওদিনেই মাথা ঘামান না। পড়াশোনা, পরিবার-এইসবই ধ্যানজ্ঞান তাঁর। ছোট থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন কোনওদিন নেতিবাচক প্রচারে আসেননি। নজিরবিহীন ঘটনায় অবাক অনেকেই। জিতুকে নিয়ে নাকি ইতিমধ্যেই আর্টিস্ট ফোরামের দ্বারস্থ হয়েছেন নায়িকা। মহিলা কমিশনেও অভিযোগ জানাতে পারেন বলে খবর। ওদিকে সূত্র বলছে সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইলেন দিতিপ্রিয়া। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত তিনি।

    দিতিপ্রিয়ার ভাঙা মনে প্রলেপ দেন তিনি, চেনেন চিরদিনই নায়িকার ফুটবলার প্রেমিককে?
    দিতিপ্রিয়ার ভাঙা মনে প্রলেপ দেন তিনি, চেনেন চিরদিনই নায়িকার ফুটবলার প্রেমিককে?

    আপতত দিতিপ্রিয়াকে আগলাচ্ছে তাঁর পরিবার। সোশ্যাল মিডিয়ায় লাগাতার ট্রোলিংয়ে বিধ্বস্ত তিনি। কঠিন সময়ে তাঁর পাশে রয়েছে প্রেমিকও। প্রায় বছর দেড়েক আগেই সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিলেন দিতিপ্রিয়া, তবে কোনওদিন প্রেমিকের পরিচয় ফাঁস করেননি। কিন্তু জানিয়েছেন, তাঁর প্রেমিক বিনোদন জগতের মানুষ নন। কাজের সূত্রে আপতত চেন্নাইতে থাকেন

    তবে গোপন কথা তো গোপন থাকে না! চেন্নাইয়িন এফসির বাঙালি ফুটবলার শমীক মিত্রর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন দিতিপ্রিয়া। চেন্নাইয়িন এফসির গোলকিপার শমীক। শিলিগুড়ির ছেলে। ২৩ বছরের শমীক ২০২০ সালে ইন্ডিয়ান অ্যারোজ থেকে মেরিনা মাচানসে যোগ দিয়েছিলেন। পরে চেন্নাইয়িন এফসি-র অংশ হন। আপতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তিনি।

    কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমেই আলাপ দুজনের। কেন শমীককেই ভালোবাসলেন দিতিপ্রিয়া? অভিনেত্রী চলতি মাসের গোড়ায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, বাহ্যিক সৌন্দর্য নয় বংর মানুষ দিতিপ্রিয়াকে ভালোবাসেছে প্রেমিক। সেই কারণেই তাঁদের সম্পর্ক এত গভীর। সঙ্গে যোগ করেন, ‘ছেলেরা তো সহজে সব কথা বলে না। তবে ও আমাকে ছোট-বড় ওর জীবনের সব কথা বলে। আমার মধ্যে ও যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, সেটাই আমার বড় প্রাপ্তি’।

    শমীকের আগে দিতিপ্রিয়ার জীবনে যে মানুষটি ছিলেন, তিনি ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের লোক। একবার প্রেমে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার আর টলিপাড়ার কাউকে মনে ধরল না দিতিপ্রিয়ার। এর আগে নিবেদিতা অনলাইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দিতিপ্রিয়া জানিয়েছিলেন , ‘এটা আমার প্রথম প্রেম নয়। এর আগেও আমার জীবনে প্রেম এসেছিল। তবে সেটা থাকেনি। সেটা হয়ত, একপক্ষ ছিল বা কোনওভাবে হয়নি। তবে সেটাও যে বাচ্চা বাচ্চা প্রেম ছিল, এমনটাও নয়। সেটাও সিরিয়াস ছিল। তবে হ্য়াঁ, আমি চিরকালই মনে করি, যে কমিটমেন্টটা রাখতে পারব, সেটাতেই এগোব।’

    প্রেম ভাঙায় তীব্র যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। মিউচুয়ালিই সেই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে এসেছেন। যখন বুঝেছেন অপর তরফে কোনও ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট নেই। তাঁর কথায়, ‘এক্ষেত্রে কেউ তো কাউকে বলে না, যে বের হয়ে যাও, তাঁর ব্যবহারে বুঝে নিতে হয়।’

    News/Entertainment/Ditipriya Roy Boyfriend: দিতিপ্রিয়ার ভাঙা মনে প্রলেপ দেন তিনি, চেনেন চিরদিন তুমি যে আমার নায়িকার ফুটবলার প্রেমিককে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes