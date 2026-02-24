কেরালা স্টোরি ২-র মুক্তি কি তাহলে আটকে যাবে? বিতর্কের মাঝে বড় ঘোষণা কেরল হাইকোর্টের
সারা দেশে অনেকে দ্য কেরালা স্টোরি ২ নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন এবং এটি নিষিদ্ধ করার দাবি রয়েছে। চলমান বিতর্কের মাঝে, কেরালা হাইকোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’ আপাতত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছবি মুক্তি নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আর এবার চলমান বিতর্কের মাঝে, কেরালা হাইকোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আদালত ছবিটি মুক্তির আগে তা পর্যালোচনা করবে। ছবিটি ২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে কেরল রাজ্যের মানহানি করা হচ্ছে এবং ছবির বিষয়বস্তু দেশের অখণ্ডতার জন্য ক্ষতিকর বলে অভিযোগ তোা একটি আবেদনের শুনানিকালে আদালত এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। বিচারপতি বেচু কুরিয়ান থমাস বলেছেন যে, কেরালার জনগণের উদ্বেগ উপেক্ষা করা যাবে না। জানা গিয়েছে যে, প্রযোজকদের কেরালা হাইকোর্টে হাজির হতে হবে।
ছবিটি নিয়ে আপত্তি কেন?
কেরালার ২৬ বছর বয়সী জীববিজ্ঞানী শ্রীদেবী নাম্বুদিরি কেরালা স্টোরি ২ ছবির বিরুদ্ধে কেরালা হাইকোর্টে একটি আবেদন দায়ের করেছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি একজন মালয়ালি ব্রাহ্মণ। শ্রীদেবী ছবির শিরোনাম এবং বিষয়বস্তু উভয়ই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, কেরালা এবং সেখানকার জনগণকে লক্ষ্যবস্তু করা অনুপযুক্ত। আবেদনকারী সিবিএফসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীদেবী অভিযোগ করেছেন যে, বোর্ড ছবিটির বিষয়বস্তু জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা বা দেশের ঐক্যের জন্য হুমকিস্বরূপ কি না তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি। তিনি সিবিএফসির ইউ/এ সার্টিফিকেটকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।
'ছবি ভাবমূর্তি নষ্ট করছে'
আবেদনে বলা হয়েছে, ‘ছবির ট্রেলার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে গল্পটি তিনটি ভিন্ন রাজ্যের মহিলাদের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ঘটনাগুলি মূলত উত্তর ভারতের, তবুও শিরোনাম এবং দৃশ্যগুলি কেরালা রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করে। এই ছবিটি কেরালা এবং কেরালাবাসীদের ভারতের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে তৈরি, যদিও সত্য হল কেরালাবাসীরা ভারত এবং বিশ্বজুড়ে কাজ করে, ভারতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে এবং ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে আসা অনেক অভিবাসী শ্রমিককে আশ্রয় ও কর্মসংস্থান প্রদান করে।’ আবেদনকারী সিনেমার নাম পরিবর্তন, দাবিত্যাগ এবং এর মুক্তি বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।
বিতর্কিত ট্রেলারে যা দেখানো হয়েছে
দ্য কেরালা স্টোরি ২-এর ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই প্রতিবাদের মুখোমুখি হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে ছবিটি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এদিকে, কেরালার মানুষ আপত্তি জানিয়েছে যে, তাদের রাজ্যকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। ট্রেলারটিতে বিভিন্ন রাজ্যের গল্প দেখানো হয়েছে। এতে মুসলিম পুরুষরা হিন্দু মেয়েদের ফাঁদে ফেলে, তাদের বিয়ে করে এবং তারপর তাদের শোষণ করে। ছবির কিছু দৃশ্য এবং সংলাপ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যেমন ব্রাহ্মণের মেয়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকা! একটি দৃশ্যে, একজন হিন্দু মেয়েকে জোর করে গরুর মাংসও খাওয়ানো হচ্ছে।