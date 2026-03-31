Actor Death: রাহুলের মৃত্য়ুশোকের মাঝেই টেলিপাড়ার আরও এক উঠতি অভিনেতার মৃত্যু, ৩৩-এ সব শেষ!

Actor Death: রাহুলের মৃত্য়ুশোকের মাঝেই টেলিপাড়ার আরও এক উঠতি অভিনেতার মৃত্যু, ৩৩-এ সব শেষ!
মৃত্যুশোক ঘিরে ধরেছে টলিউডকে। রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোকে এখনও কাতর সকলে, তার মাঝেই আরও এক উঠতি অভিনেতার মৃত্যুর খবরে মন কাঁদল টেলিপাড়ার।
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি সহকর্মী-বন্ধুরা। টলিউড জুড়ে শোকের ছায়া, এর মাঝেই ফের দুঃসংবাদ টেলিপাড়া থেকে।
ওড়িশায় শুটিং করতে গিয়ে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুঃসংবাদ এল টেলিপাড়া থেকে। না ফেরার দেশে চলে গেলেন উঠতি অভিনেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়।
জানা গিয়েছে, সোমবার আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রণব। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তাঁর এই চলে যাওয়া সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছে এক বিশাল ধাক্কা।
কেরিয়ার ও জনপ্রিয় কাজ:
প্রণব চট্টোপাধ্যায় মূলত ছোট পর্দার ‘জুনিয়র আর্টিস্ট’ হিসেবে পরিচিত হলেও নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন। তাঁকে দেখা গিয়েছে: কালার্স বাংলার
বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি কিংবা জি বাংলা সোনারের ভগবান দাস-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে। এছাড়াও জি বাংলা ও স্টার জলসার একাধিক মেগায় জুনিয়র শিল্পী হিসাবে কাজ করেছেন।
পরিচালকের আবেগঘন পোস্ট:
প্রণবের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন ‘হরগৌরী পাইস হোটেল’-এর পরিচালক পাভেল ঘোষ। প্রণবের সঙ্গে একটি পুরনো ছবি শেয়ার করে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘তোমাকে আর বকার সুযোগ হবে না…।’ পরিচালকের এই বার্তায় স্পষ্ট যে, সেটে প্রণব কতটা কাছের মানুষ ছিলেন।
টলিউডে শোকের আবহ:
রাহুলের শেষকৃত্য চলাকালীনই প্রণবের মৃত্যুর খবর আসায় শোকের ছায়া আরও ঘনীভূত হয়েছে। গত ৪৮ ঘণ্টায় দুই তরুণ অভিনেতার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দুই মেদিনীপুর থেকে কলকাতা— গোটা ইন্ডাস্ট্রি।
