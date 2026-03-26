    Sourav-Suvosmita: ‘ফর সিওর…’! সৌরভকে বিয়ে নিয়ে জবাব শুভস্মিতার, জানেন কি দীপের থেকে কত ছোট ঝাঁপি?

    ২৩ মার্চ ছিল শুভস্মিতার জন্মদিন। সেদিন চর্চিত প্রেমিকাকে নিয়ে সৌরভের পোস্ট মন কাড়ে নেটপাড়ার। প্রেম-বিয়ে জল্পনায় পড়ে সিলমোহর। জানেন কি বাস্তবে দীপের থেকে কত ছোট ঝাঁপি?

    Mar 26, 2026, 22:06:15 IST
    By Tulika Samadder
    খবর রয়েছে, ধারাবাহিকের প্রেম গড়িয়েছে বাস্তবেও। কথা হচ্ছে লক্ষ্মী ঝাঁপি ধারাবাহিকের ঝাঁপি আর দীপ থুরি সৌরভ চক্রবর্তী আর শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। দুজনে যদিও প্রেম নিয়ে সেভাবে মুখ খোলেননি। তবে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বলছে জল গড়িয়ে অনেক দূর। ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের খবর, বিয়ের সানাইও বাজবে খুব জলদি।

    শুভস্মিতা বয়সে কত ছোট সৌরভের থেকে?
    ভালোবাসা-মাখা জন্মদিন শুভস্মিতার, পালন করলেন সৌরভ

    ২৩ মার্চ ছিল শুভস্মিতার জন্মদিন। আর এই দিনটাকে আরও বিশেষ করে তুলেছে তাঁকে নিয়ে সৌরভের পোস্ট। শুধু তাই নয়, চর্চিত প্রেমিকার জন্মদিনে শ্যুটের থেকে ছুটিও নেন নায়ক। জন্মদিনের আগের রাতেই দুই পরিবার নিযে উদযাপন চলে। শুভস্মিতার জন্মদিনের দিন ছুটি নেওয়া নিয়ে অবশ্য সৌরভের লাজুক জবাব ছিল, ‘আজ শুটিং নেই। একটু কাজে বেরিয়েছি। রাতে খাওয়া-দাওয়া হবে।’

    শুভস্মিতার থেকে বয়সে কত বড় সৌরভ?

    ২০০০ সালে জন্ম শুভস্মিতার। অর্থাৎ চলতি মাসে ২৬ বছরের জন্মদিন পালন করলেন ছোট পর্দার ঝাঁপি। সৌরভ অবশ্য তাঁর ধারাবাহিকের নায়িকার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। নেটমাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সৌরভের জন্ম ১৯৮৮ সালে, অর্থাৎ এখন তিনি ৩৭ বছরের আশেপাশে। অর্থাৎ দুজনের বয়সের ফারাক ১১ বছরের।

    সত্যি কি বসছেন বিয়ের পিঁড়িতে

    তবে বিয়ের খবর নাকচ করে দিয়েছেন দুজনেই। শুভস্মিতাকে একপ্রকার চোখ কপালে তুলে বলতে শোনা যায়, ‘এসব কী কথা! কে রটাচ্ছে! কে বলছে আমি জানতে চাই’। হলে তো মন্দ হয় না? শুনেই শুভস্মিতা বলে ওঠেন, ‘সেটা পরের কথা, কিন্তু আমি জানতে চাই এসব কে রটাচ্ছে’!

    আর তাতে পাশে বসে থাকা সৌরভের টিপ্পনী, ‘তুই বললি পরের কথা, ব্যস হয়ে গেল’! লাজুক হেসে শুভস্মিতার জবাব, ‘আরে আমি বলতে চাইছি সেটা তো পয়েন্টই না, পয়েন্ট হল এটা কেউ কেন বলবে, এটা তো হচ্ছে না, ফর সিওর…’!

    তবে দীপ আর লক্ষ্মী থুরি সৌরভ আর শুভস্মিতা যতই অস্বীকার করুন না কেন, তাঁদের ভক্তরা নিশ্চিত প্রেমটা আছে! এমনকী, বাস্তবে ছাদনাতলায় যেতে দেখার জন্যও মুখিয়ে আছেন তাঁরা।

    সৌরভের প্রাক্তন

    ২০১৫ সালের ২৬ জুলাই অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারকে বিয়ে করেছিলেন সৌরভ। 'সবিনয় নিবেদন' সিরিয়ালের সেটে প্রেম এবং পরে তা বিয়েতে রূপ নেয়। তবে ২০১৯ সালের শেষে এসে ছাদ আলাদা হয়। ডিভোর্সের পরেও সৌরভ ও মধুমিতা একে-অপরকে নিয়ে কোনোদিন বিরূপ মন্তব্য করেননি। ২০২৫ সালে দেবমাল্যর গলায় মালা দিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছেন মধুমিতা।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

