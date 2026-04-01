সুস্মিতার সঙ্গে প্রেমচর্চার মাঝেই বিয়ের পিঁড়িতে কবে বসতে চান তা জানালেন সাহেব! কী বললেন নায়ক?

সুস্মিতার সঙ্গে প্রেমচর্চার মাঝেই বিয়ের পিঁড়িতে কবে বসতে চান তা জানালেন সাহেব! কী বললেন নায়ক?
সাহেব ভট্টাচার্য আর সুস্মিতা দে-কে নিয়ে চর্চা শেষ নেই। গুঞ্জন তাঁরা নাকি চুটিয়ে প্রেম করছেন। একসঙ্গে স্টার জলসার পর্দায় ‘কথা’ নামে একটি ধারাবাহিকে করেছিলেন। তখন থেকেই তাঁদের নিয়ে চর্চা। এখন একসঙ্গে কাজ না করলেও, এখনও এই জুটিকে ভালোবাসেন অনুরাগীরা। তাছাড়াও সাহেব-সুস্মিতাকে একসঙ্গে নানা ইভেন্টে দেখা যায়। ফলে সব মিলিয়ে তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন বেশ জোরালো। মাঝে তো গুঞ্জন রটেছিল তাঁরা নাকি বাগদানও সেরেছেন। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। যদিও সেই সময় সুস্মিতা তা নস্যাৎ করে দেন। এবার সাহেব জানালেন কোন সময় সাতপাকে বাঁধা পড়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।
সাংবাদিকদের নায়ক বলেন, ‘আমার তো এখন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হলে শীতকালেই করা উচিত আমার মনে হয়। সুন্দর সাজগোজ করা যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। শাড়ি পরে প্রচন্ড ঘামছে, সেটা খুব চাপের ব্যাপার। আমার বোনের বিয়ে হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। আমার মনে হয় সেই সময় খাওয়া-দাওয়াও ভালো করে করা যায়। তাই সকলে খুব উপভোগ করতে পারে।’ তারপরই তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয় পর্দায় সাহেবের প্রিয় বৌ কে? প্রশ্নে বেশ মজা করেই উত্তর দেন নায়ক বলেন, ‘কথা’ অর্থাৎ সুস্মিতা।
প্রসঙ্গত, সাহেব বা সুস্মিতা কেউই তাঁদের প্রেমচর্চা নিয়ে সরাসরি মুখ খোলেননি। তবে তাঁরা নানা পোস্ট, নানা ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে যাওয়া সবটা নিয়েই তাঁদের ভক্ত অনুমান করেন যে তাঁরা সম্পর্কে আছেন।
'কথা' হাত ধরেই ধারাবাহিকের সাহেব-সুস্মিতা জুটি পৌঁছে গিয়েছিলেন বাংলার দর্শকদের ঘরে ঘরে। তাঁদের জুটি দর্শকদের এতটা পছন্দ হয়েছিল যে, তাঁরা রিল লাইফের পাশাপাশি রিয়েল লাইফের দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নেয়।
তবে একসময় সুস্মিতা তাঁর সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা ছিলেন। ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।
বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।
তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে।