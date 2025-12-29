কিরণ আমির রাও খান! এখনও প্রাক্তন স্বামীর নাম-পদবি ব্যবহার করেন কিরণ, অসুস্থ হতেই সত্যি প্রকাশ্যে
১২ মিলিমিটার অ্য়াপেন্ডিক্স নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন কিরণ রাও। অবশেষে হাসপাতালে ভর্তি হলেন লাপাতা লেডিজ পরিচালক। এখন কেমন আছেন?
আমির খান ও কিরণ রাও-এর ডিভোর্সের ঘোষণা চমকে দিয়েছিল সকলকে। তাঁরা ছিলেন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, আদর্শ দম্পতি। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি। ডিভোর্সের পরও দুজনের মধ্য়ে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় আছে বললে ভুল বলা হবে, কারণ কিরণ আজও আমিরের পরিবার।
প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব আমিরের। গৌরী স্প্রাটের সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়ালেও পুরোনো সম্পর্কের তার ছিড়ে ফেলেননি আমির। হাসপাতালে ভর্তি কিরণ রাও, সেখান থেকে নিজের হেলফ আপটেড শেয়ার করতেই চোখ ছানাবড়া সকলের। চলচ্চিত্র নির্মাতা কিরণ রাও সম্প্রতি তাঁর ১২ মিলিমিটার ব্যাসের অ্যাপেন্ডিক্স'-এর অস্ত্রোপচারের ঘটনা ইনস্টায় ভাগ করে নিয়েছেন।
রবিবার ইনস্টাগ্রামে কিরণ স্যার এইচএন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে তোলা বেশ কয়েকটি ছবি এবং একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। কিরণ রাও অসহ্য় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। অবশেষে জানা যায়, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারির প্রয়োজন তাঁর। অপারেশনের পর আপতত পুরোপুরি সুস্থ ‘লাপাতা লেডিজ’ পরিচালক।কিরণ তাঁর হাসপাতালের নামের ট্যাগটি শেয়ার করেছেন, যেখানে স্পষ্ট হরফে লেখা ছিল - কিরণ আমির রাও খান। এই ট্যাগ সকলের চোখ টেনেছে। কারণ ‘নারীবাদী’ পরিচালক বিয়ে ভাঙার পরও স্বামীর নাম পদবি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন, তা খানিক ঝটকা দিয়েছে দর্শকদের।
হাসপাতাল থেকে ছবিটি শেয়ার করে কিরণ লিখেছেন, 'আমি পার্টি করে ২০২৬-কে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলাম, যখন আমার অ্যাপেন্ডিক্স আমাকে বলল, একটু ধীরস্থির থাকতে, এবং গভীর শ্বাস নিতে…. আধুনিক মেডিসিনের জন্য অপরিসীম কৃতজ্ঞতা (এখনও বুঝতে পারছি না যে কীভাবে পুরো ১২ মিমি ডায়া অ্যাপেন্ডিক্সটি ১০.৫ মিমি ক্যাথেটারের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি ডাক্তার নই)।
কিরণ আরও জানিয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই বাড়ি ফিরে এসেছেন, এবং একদম সুস্থ রয়েছেন।
সেলিব্রিটিরা কিরণের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ইরা খান এবং অদিতি রাও হায়দারি লাল হৃদয়ের ইমোজি পোস্ট করেছেন। করণ জোহর লিখেছেন, 'দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো'। জোয়া আখতার বলেন, 'কে রাও, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। অন্যদিকে নেটিজেনদের চোখ টেনেছে কিরণের নামের পাশে আমির খানের নাম।
১৯৮৬ সালে বিয়ে হয়েছিল রিনা দত্ত-আমির খানের। ২০০২ সালে ১৬ বছর দীর্ঘ দাম্পত্যে ইতি টানেন দুজনে। তাঁদের দুই সন্তান ইরা খান ও জুনেইদ খান।
পরবর্তীতে পরিচালক কিরণ রাও-কে বিয়ে করেন আমির, তবে ২০২১ সালে সকলকে অবাক করে ডিভোর্সের কথা জানা তাঁরা, যদিও ছেলে আজাদের জন্য হামেশাই একসঙ্গে দেখা যায় দুজনকে। আজও তাঁরা পরস্পরের সবচেয়ে বড় চিয়ারলিডার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিরণ বছর খানেক আগে জানিয়েছিলেন, বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।
কিরণ বলেছিলেন, 'আমি মনে করি যে বিষয়টি নিয়ে আমরা যথেষ্ট কথা বলি না তা হ'ল কীভাবে বিয়ে মহিলাদের দমন করে ... সংসার চালানো, সংসার চালানোর দায়িত্ব নারীর ওপর…তবে এটি নিয়ে আমার কোনও চিন্তা ছিল না। ব্যাপারটা হলো, আমির আর আমি খুব দৃঢ় ছিলাম এবং দুজন মানুষ হিসেবে আমাদের সম্পর্ক খুব দৃঢ় ছিল। আমরা একে অপরের সাথে খুব সংযুক্ত; আমরা একে অপরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি, তাই এটি পরিবর্তিত হয়নি (ডিভোর্সের পরেও), সুতরাং আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম না ব্যাপারটি নিয়ে। আমি জানতাম যে আমার জায়গা দরকার। আমি স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম এবং আমার নিজের বেড়ে ওঠার জন্য ডিভোর্স দরকার ছিল। আমি অনুভব করেছি যে এটি আমার নিজের বিকাশের জন্য এবং আমিরও আমার সিদ্ধান্তকে স্বীকার করেছে এবং সমর্থন করেছে ... তাই ডিভোর্সের ভয় পাইনি।