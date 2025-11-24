Edit Profile
    ধর্মেন্দ্রকে শেষ বিদায় জানাতে ছেলেকে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছলেন অমিতাভ, এলেন এশাও

    ছবির পর্দায় বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে আগে চলে গিয়েছিলেন জয়, কিন্তু বাস্তবে চিত্রনাট্য লেখা হয়েছিল একেবারে অন্যরকম ভাবে। তাই হয়তো প্রাণের বন্ধু অমিতাভকে একা রেখে দিয়ে চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন ধর্মেন্দ্র।

    Published on: Nov 24, 2025 3:14 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ধর্মেন্দ্রকে শেষ বিদায় জানাতে ছেলেকে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছলেন অমিতাভ
    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কিছুটা ধোঁয়াশা ছড়িয়ে পড়েছিল কারণ এর আগেও যখন অভিনেতার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে সবাই বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠলেও পরে জানা যায় সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়িও ফিরে এসেছিলেন তিনি। সকলে হইহই করে শুরু করে দিয়েছিলেন আগামী জন্মদিনের প্রস্তুতি।

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    কিন্তু ৯০ বছরের জন্মদিন আর পালন করতে হলো না অভিনেতাকে, তার আগেই চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি। রেখে গেলেন গোটা পরিবার এবং অগণিত ভক্তদের। ২৪ নভেম্বর ধর্মেন্দ্রর বাড়ি থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স সোজা শ্মশানে চলে যেতেই সকলের মনে প্রশ্ন জাগে।

    পরিবারের সূত্র থেকে কিছু না জানানো হলেও ধর্মেন্দ্র গোটা পরিবারকে একের পর এক ছুটে যেতে দেখা যায় শ্মশানের দিকে। গাড়ি থেকে নেমে শ্মশানে যেতে দেখা যায় ধর্মেন্দ্রর মেয়েকে এশা দেওলকেও। তখনই মোটামুটি যা স্পষ্ট হওয়ার হয়ে গিয়েছে সকলের কাছে। তবে যতটুকু ধোঁয়াশা ছিল তা কেটে গেল অমিতাভ বচ্চনের গাড়িকে শ্মশানের দিকে আসতে দেখে।

    অমিতাভ এবং ধর্মেন্দ্র একে অপরের ভীষণ ভালো বন্ধু। শুধু ছবির পর্দায় নয়, বাস্তব জীবনেও এই দুই অভিনেতা ছিলেন হরিহর আত্মা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনেই সবার আগে শ্মশানে ছুটে এসে যেন অমিতাভ। বাবার সঙ্গে এসেছেন অভিষেক বচ্চনও।

    আরও পড়ুন: ‘হিরোদের সঙ্গে ঝগড়া না হলে মজা কি…’, দিতিপ্রিয়াকে কী কটাক্ষ করলেন মানালি?

    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্মশানে দেখতে পাওয়া যায় একটি কালো গাড়িকে ঢুকতে। ভেতরে বসে থাকতে দেখা যায় অমিতাভ এবং অভিষেককে। এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে না। বন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনেই যে তড়িঘড়ি শ্মশানে ছুটে এসেছেন বন্ধু অমিতাভ সে কথা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

