Amitabh Bachchan and Sunny Deol: অমিতাভের সঙ্গে করেন না ছবি, ঐশ্বর্যকেও কটাক্ষ করেন সানি, কেন? কী ঘটে এমন?
Amitabh Bachchan and Sunny Deol: অমিতাভ বচ্চন সানি দেওলের বাবা ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ করেছেন। তাদের জয়-বীরুর জুটি বেশ পছন্দ করা হত, কিন্তু শুনলে অবাক হতে হয়, একটি ছবির সময় বিগ বি এবং সানির মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল, যার পরে তাঁরা আর সিনেমায় অভিনয় করেননি।
Amitabh Bachchan and Sunny Deol: অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনীর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। দুই পরিবারও একে অপরের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু তারপর এমন এক সময় আসে যখন অমিতাভ এবং সানি দেওলের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং তারপর দুজনে আর কখনও একসঙ্গে কাজ করেননি। শুধু তাই নয়, সানি বিগ বি-র পুত্রবধূ ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গেও কখনও কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
কী ঘটেছিল?
অমিতাভ এবং সানি একসঙ্গে 'ইনসানিয়াত' ছবিতে কাজ করেছিলেন। এই ছবিটি ১৯৯৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু এটি ছিল সানি এবং বিগ বি-র একসঙ্গে প্রথম এবং শেষ ছবি। এরপর দুজনে আর কখনো একসঙ্গে কাজ করেননি। জানা যায়, এই ছবিতে কাজ করার সময় দুজনের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। একদিকে যেখানে বিগ বি সানিকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেছিলেন, অন্যদিকে সানির মনে হয়েছিল যে ছবিতে কেবল বড় তারকাদেরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।
কেন দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল?
আইএমডিবি রিপোর্ট অনুসারে, এই ছবির পর অমিতাভ সানিকে নিজের প্রতিযোগী ভাবতে শুরু করেছিলেন। সানির কাজ বেশ পছন্দ করা হচ্ছিল। তাঁর পারফরম্যান্স বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছিল, এই কারণে বিগ বি মনে করেছিলেন যে তিনি তাঁর চেয়ে ভালো করছেন। অন্যদিকে সানি দেওল মনে করতে শুরু করেছিলেন যে বলিউডে সুপারস্টারদের চাহিদা বেশি এবং নতুনদের সঙ্গে অবিচার করা হয়।
অন্যান্য রিপোর্ট অনুসারে, ছবিতে অমিতাভের ভূমিকা বেশ ছোট ছিল। কিন্তু তারপর সেই ভূমিকা বাড়ানো হয় এবং তাঁকে প্রধান নায়ক করে দেওয়া হয়। প্রথমে বিগ বি-র পোস্টারে ছোট ছবি ছিল, কিন্তু তারপর সানিকে ছবির পোস্টার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং অমিতাভের উপর ফোকাস করা হয়। যদিও সানি এই বিষয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি অমিতাভের থেকে দূরত্ব তৈরি করেন।
ছবিতে পরিবর্তন করা হয়
এই ছবিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল এবং এই কারণেই এর মুক্তি অনেক বিলম্বিত হয়েছিল। আইএমডিবি রিপোর্ট অনুসারে, অনিল কাপুরকে প্রথমে ছবিতে সই করানো হয়েছিল এবং চাঙ্কি পান্ডেকে তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছিল। সঞ্জয় দত্তকেও ছবির অফার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপর তাঁর জায়গায় সানি দেওল আসেন। কিমি কাটকরকেও সই করানো হয়েছিল, কিন্তু তারপর শিবা তাঁকে প্রতিস্থাপন করেন। শিবাকেও পরে ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁর জায়গায় রবিনা ট্যান্ডন আসেন।
যখন এই ছবিটি তৈরি করা হচ্ছিল, তখন এমনটাও বলা হচ্ছিল যে এটি বিগ বি-র শেষ ছবি হতে পারে কারণ তিনি এরপর বিরতি নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর বিগ বি ফিরে আসেন এবং তিনি আবার হিন্দি সিনেমার তারকা হয়ে ওঠেন।
সানি এবং ঐশ্বর্যর ছবি যা কখনও মুক্তি পায়নি
১৯৯৭ সালে সানি এবং ঐশ্বর্যর 'ইন্ডিয়ান' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু ছবিটি কখনও মুক্তি পায়নি। এরপর দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করে। রিপোর্ট অনুসারে, এরপর ঐশ্বর্য সরাসরি সানির সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করেন।
সানি ঐশ্বর্যর ওপর কটাক্ষ করেন
সানি তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে যদি সলমন খান, শাহরুখ খান এবং হৃতিক রোশন তাঁর জায়গায় থাকতেন তবে ঐশ্বর্য কাজ করতে অস্বীকার করতেন না। এরপর সানি এবং ঐশ্বর্য কখনও একসঙ্গে কাজ করেননি।