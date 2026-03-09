Edit Profile
    ‘বলেছিলাম দেখব না…’, কেন কোনওদিন ভারতের লাইভ ম্যাচ দেখেন না অমিতাভ?

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের বিজয় মুহূর্তের ছবি অমিতাভ বচ্চন তাঁর টেলিভিশন থেকে তুলে শেয়ার করেছেন।

    Published on: Mar 09, 2026 6:19 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ৮ মার্চ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মেন ইন ব্লু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে বিশ্ব খেতাব নিজেদের দখলে রাখে। শাহরুখ খান থেকে করিনা কাপুর, আলিয়া ভাট থেকে ভিকি কৌশল, একাধিক বলিউড তারকা ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন। এদিকে, অমিতাভ বচ্চনের এই ঐতিহাসিক অর্জনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খানিকটা ভিন্ন। বর্ষীয়ান অভিনেতা দাবি করেছেন যে ভারত শিরোপা জিতেছে কারণ তিনি ম্যাচটি দেখেননি!

    কেন কোনওদিন ভারতের লাইভ ম্যাচ দেখেন না অমিতাভ?
    কেন কোনওদিন ভারতের লাইভ ম্যাচ দেখেন না অমিতাভ?

    অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স (পূর্বের টুইটার) হ্যান্ডেলে তাঁর বাড়ির টেলিভিশনে দেখা ভারতীয় দলের ট্রফি তোলার মূল্যবান মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'বলেছিলাম দেখব না, ওরা জিতে যাবে! এটাই হলো!' অমিতাভের পোস্টটি অনেক ভক্তের মধ্যে প্রচলিত একটি কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে মনে করা হয় যে যখন তাঁরা লাইভ ম্যাচ দেখেন না, তখন তাঁদের দল ভালো খেলে। এই বর্ষীয়ান অভিনেতা আগেও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নিজেকে টিম ইন্ডিয়ার জন্য 'অশুভ' বলে উল্লেখ করেছেন।

    ভক্তরা তাঁর এই টুইট দেখে হাসির ছলে মন্তব্য করেছেন। একজন লিখেছেন, 'মহান ত্যাগ স্যার, চালিয়ে যান!' অন্য একজন ব্যবহারকারী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, 'যদি তাই হয়, তবে আপনি ভালো করেছেন। প্রতিবার এটাই করুন।' একটি মন্তব্য ছিল, 'আমিও একই কাজ করেছি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ভারত জিতেছে!'

    বলিউড তারকাদের ভারতের বিজয়ে প্রতিক্রিয়া

    শাহরুখ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'কী এক ব্যাপক জয়!! আমাদের মেন ইন ব্লু-কে অভিনন্দন!!! তোমরা চ্যাম্পিয়ন, এবং মাঠে তোমাদের খেলা দেখে আমরা সবাই খুব গর্বিত। অভিবাদন। জয় হিন্দ!' অজয় দেবগণ বলেছেন, 'চিৎকার করে আমার গলা বসে গেছে, কিন্তু আমার হাসি সারাদিন কাটবে না! #টিমইন্ডিয়া আজ রাতে কোটি কোটি হৃদয় গর্বে ভরিয়ে দিয়েছে! ফের চ্যাম্পিয়ন!' অক্ষয় কুমার তাঁর আসন্ন ছবি ভূত বাংলা-র একটি নাচের জিআইএফ শেয়ার করে লিখেছেন, 'প্রত্যেক বাড়ির পরিবেশ। বিশ্বকাপ ঘরে আনার জন্য টিম ইন্ডিয়াকে অভিনন্দন।'

    উল্লেখ্য, ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত এখন টানা দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা একমাত্র দল এবং নিজেদের মাটিতে প্রথম শিরোপা অর্জন করে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নিউজিল্যান্ড ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ২৫৫/৫ রানের বিশাল স্কোর করে, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ স্কোর। জবাবে, নিউজিল্যান্ড মাত্র ১৫৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। জসপ্রীত বুমরাহ তাঁর ৪/১৫ পরিসংখ্যানের জন্য প্লেয়ার অফ দ্য ফাইনাল নির্বাচিত হন। সঞ্জু স্যামসন টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন, তিনি টুর্নামেন্টে মোট ৩২১ রান করেন, যার মধ্যে ফাইনাল ও সেমিফাইনাল ম্যাচে পর পর দুটি হাফ-সেঞ্চুরিও অন্তর্ভুক্ত।

