রামনগরী অযোধ্যায় তৃতীয় জমি কিনলেন অমিতাভ! কত কোটি টাকা করলেন বিনিয়োগ?

রামনগরী অযোধ্যায় তৃতীয় জমি কিনলেন অমিতাভ! কত কোটি টাকা করলেন বিনিয়োগ?
অযোধ্যায় জমি কিনেছেন বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। অযোধ্যায় এটি বিগ বি-র তৃতীয় বিনিয়োগ। কত কোটি টাকা দিয়ে জমিটা কিনলেন বিগ বি?
আজ হাতে একগুচ্ছ ৪-৫টা সিনেমা, তারপর দীর্ঘদিন কাজ নেই। তারকারা হামেশাই তাই অর্থ উপার্জনের জন্য জমি-বাড়িতে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। এই তালিকায় আছেন বলিপাড়ার অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমারদের নামও। মুম্বইতে যেমন একাধিক প্রপার্টি রয়েছে বিগ বি-র। তবে এখন সিনিয়র বচ্চনের মন মজেছে রাম নগরী অযোধ্যা শহরে। যেখানে তৃতীয় বিনিয়োগ
অমিতাভ বচ্চন অযোধ্যা শহরে আরেকটি জমি কিনেছেন। এটি অযোধ্যায় তাঁর তৃতীয় বিনিয়োগ। তিনি অভিনন্দন লোধা হাউস (HoABL) থেকে ৩৫ কোটি টাকা (প্রায় ৩৫ মিলিয়ন ডলার) দিয়ে ২.৬৭ একর জমি কিনেছেন। কোম্পানিটি ৬ মার্চ এই ঘোষণা দেয়। AB Corp Ltd-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজেশ যাদব লেনদেন সম্পন্ন করেছেন, কোম্পানিটি জানিয়েছে।
অমিতাভ বচ্চন তৃতীয়বারের মতো অযোধ্যায় বিনিয়োগ করেছেন
অমিতাভ বচ্চন যে জমিটি কিনেছেন তা HoABL-এর ৭৫ একর 'দ্য সরযূ' প্রকল্পের কাছে অবস্থিত। এটি অযোধ্যায় অমিতাভ বচ্চনের তৃতীয় বিনিয়োগ। HoABL চেয়ারম্যান বলেন, ‘HoABL-এ আমরা জমিকে কেবল অর্থ হিসেবে নয়, বরং একটি উত্তরাধিকার হিসেবে দেখি। অযোধ্যায়, এই উত্তরাধিকারের গভীর অর্থ রয়েছে, একটি 'উত্তরাধিকার' যেখানে বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য একত্রিত হয়।’
HoABL-এর সঙ্গে অমিতাভ বচ্চনের চতুর্থ বিনিয়োগ
এটি অযোধ্যায় অমিতাভ বচ্চনের তৃতীয় বিনিয়োগ এবং HoABL-এর সঙ্গে তাঁর চতুর্থ পরিকল্পনা করা উন্নয়ন প্রকল্প। অযোধ্যা ছাড়াও, অমিতাভ বচ্চন HoABL-এর 'সোল দে আলিবাগ' প্রকল্পেও বিনিয়োগ করেছেন, যেখানে তিনি ১০ কোটি দিয়ে ১০,০০০ বর্গফুট জমি কিনেছেন। অযোধ্যায় তাঁর তৃতীয় বিনিয়োগ সম্পর্কে অমিতাভ বচ্চনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
২০২৪ এবং ২০২৫ সালেও অযোধ্যায় জমি কিনেছিলেন
অমিতাভ বচ্চনের কথা বলতে গেলে, ২০২৫ সালের মে মাসে, তিনি দ্য সরযূর পাশে প্রায় ৪০ কোটি দিয়ে ২৫,০০০ বর্গফুটের একটি প্লট কিনেছিলেন। এর আগে, ২০২৪ সালে, তিনি ১৪.৫ কোটি দিয়ে HoABL-এর দ্য সরযূতে ১০,০০০ বর্গফুটের একটি প্লট কিনেছিলেন।