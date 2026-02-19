Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সোশ্যাল মিডিয়ায় রাগ প্রকাশ অমিতাভের, আচমকা কার ওপর রেগে গেলেন তিনি?

    কাজের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণ সক্রিয় অমিতাভ বচ্চন। মাঝেমধ্যেই X হ্যান্ডেলে বিভিন্ন রকম বার্তা দেন তিনি। কখনও লেখেন লম্বা নোট কখনও আবার শুধুই কয়েকটি শব্দ। এবারেও তেমনি কয়েকটি শব্দের মাধ্যমেই সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল করে ফেলেছেন অমিতাভ।

    Published on: Feb 19, 2026 8:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কাজের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণ সক্রিয় অমিতাভ বচ্চন। মাঝেমধ্যেই X হ্যান্ডেলে বিভিন্ন রকম বার্তা দেন তিনি। কখনও লেখেন লম্বা নোট কখনও আবার শুধুই কয়েকটি শব্দ। এবারেও তেমনি কয়েকটি শব্দের মাধ্যমেই সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল করে ফেলেছেন অমিতাভ।

    আচমকা কার ওপর রেগে গেলেন অমিতাভ?
    আচমকা কার ওপর রেগে গেলেন অমিতাভ?

    খুব সম্প্রতি X হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, চুপ। সঙ্গে রাগের ইমোজি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই পোস্ট ছড়িয়ে পড়ার পরেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। হঠাৎ কেন অমিতাভ বচ্চন চুপ কথা লিখলেন, কাকে উদ্দেশ্য করেই বা তিনি একথা লিখলেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল জল্পনা কল্পনা।

    আরও পড়ুন: ‘এবার মনে হয় বেলটাও ফাটাবে!’, আর্যকে শান্ত করতে মাথায় জল ঢালল অপর্ণা, হেসে খুন নেটপাড়া

    অমিতাভ বচ্চনের এই পোষ্ট দেখে একজন ভক্ত লিখেছেন, আপনার বাড়িতে কী কোনও সমস্যা হয়েছে? কেউ আবার লিখেছেন, আপনার কথা বলা উচিত চুপ করে থেকে কোনও লাভ নেই। কেউ আবার লিখেছেন, আশা করি আপনি চুপ করে থাকবেন না।

    কেউ কেউ ভাবছেন, জয়া বচ্চনকে নিয়ে তিনি হয়তো এই কথা বলেছেন কেউ আবার ভাবছেন ছেলে পুত্রবধূকে নিয়ে যে গুজব তৈরি হয়, তা নিয়ে হয়তো তিনি একথা বলছেন। কোনও কোনও নেটিজেনের বক্তব্য অনুযায়ী, অমিতাভ বচ্চন হয়তো কাউকে শান্ত থাকতে বলছেন বা তাই হয়তো এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন তিনি।

    আরও পড়ুন: সঙ্গে নেই শোভন, প্রাক্তনের বিয়ের পরেই বেনারসের রাস্তায় একা সোহিনী

    তবে এই চুপ কথাটি তিনি ঠিক কিসের ইঙ্গিত দিতে ব্যবহার করেছেন তা বুঝতে পারেননি নেট পাড়ার বাসিন্দারা। অন্যদিকে অমিতাভ বচ্চনও এই নিয়ে কিছু মন্তব্য করেননি ফলে এই চুপ কথাটি নিয়ে আপাতত ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

    অমিতাভ বচ্চনের সর্বশেষ কাজ

    অমিতাভ সম্প্রতি কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৭ শেষ করেছেন, যেখানে তিনি ৩২ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে একটানা গান গেয়েছেন, যা এটিকে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত করে তুলেছে।

    News/Entertainment/সোশ্যাল মিডিয়ায় রাগ প্রকাশ অমিতাভের, আচমকা কার ওপর রেগে গেলেন তিনি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes