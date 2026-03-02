Edit Profile
    Bachchan Family: বচ্চন বাড়িতে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে এতটা ফারাক করা হয়! কী বললেন অমিতাভ-কন্যা?

    এমনিতেই অমিতাভ বচ্চনের পরিবার নিয়ে কৌতুহলের কোনো অন্ত নেই। তারই মাঝে বাড়ির বাদবাকি সদস্যরা এমন এমন কথা বলে ফেলেন, যাতে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে।

    Published on: Mar 02, 2026 6:37 PM IST
    By Tulika Samadder
    বলিউডের অন্যতম চর্চিত পরিবার হল বচ্চনরা। তাঁদের হাল-হকিকত জানতে বরাবরই মুখিয়ে থাকে আমজনতা। এমনিতেই বাড়ির ছেলে অভিষেক আর ঐশ্বর্যর দাম্পত্য নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তারওপর আবার বাড়ির বাদবাকি সদস্যরা এমন এমন কথা বলে ফেলেন, যাতে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। এই যেমন অমিতাভ-কন্যা শ্বেতা বচ্চন ও নাতনি নভ্যা নভেলি নন্দা একবার কথা প্রসঙ্গে ফাঁস করেছিলেন যে, বাড়ির মেয়েরা চুল ছোট করে কাটুক, তা না-পসন্দ বিগ বি-র।

    বচ্চন পরিবার।
    শ্বেতাকে কথা প্রসঙ্গে বলতে শোনা গিয়েছিল, তিনি তাঁর যৌবনে প্রায়শই চুল ছোট করতেন। তবে এতে তাঁর বাবার অসম্মতি ছিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে শ্বেতা বলেন, ‘নানা এটা পছন্দ করতেন না’। শ্বেতার বিবৃতি নিশ্চিত করে নভ্যা বলে ওঠে, 'তিনি এটা ঘৃণা করেন। এমনকী যখন আমি আমার চুল কাটতাম, সবসময় বলেত, 'তুমি এটা কেন করলে?' উনি এটা ঘৃণা করেন। তিনি লম্বা চুল পছন্দ করেন। আমাদের কেউ চুল কাটলেই, তিনি এটা পছন্দ করেন না।’

    চুল নিয়ে কথা উঠতেই ভাই অভিষেকের সঙ্গে ছোটবেলায় হওয়া লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যায় শ্বেতা বচ্চনের। জানান কীভাবে একবার তাঁর চুল মাথার মাঝখান থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে দিয়েছিল ভাই। নভ্যাই তোলেন প্রসঙ্গ। বলেন, ‘মামা একবার তোমার চুল ছিঁড়ে নিয়েছিল না?’ জবাব দিয়ে শ্বেতা বলেন, ‘ছিঁড়ে নিয়েছিল বলা ঠিক হবে না, কেটে দিয়েছিল’।

    এরপর বিস্তারে বলেন সেদিনের ঘটনা। বলতে শোনা যায়, ‘মা-বাবা বাড়ি ছিল না। কিছু নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক হয়। ওর হাতে কোথা থেকে একটা কাঁচি আসে। সেটা দিয়ে আমার মাথার মাঝখান থেকে চুল কেটে দিয়েছিল।’

    এই সমস্ত কথা হয়েছিল, নভ্যা নভেলি নন্দার পডকাস্ট শো ‘হোয়াট দ্য হেল নভ্যা’-তে। যেখানে বাড়ির সমস্ত সদস্যদের ডেকেছিলেন নভ্যা, ঐশ্বর্য বাদে!

