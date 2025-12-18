কেন পিছিয়ে গেল ‘ইক্কিস’ ছবির মুক্তি? এবার আসল কারণ খোলসা করলেন অমিতাভ
আগামী ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ধর্মেন্দ্র অভিনীত শেষ ছবি ‘ইক্কিস’। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছবিটি মুক্তি পাওয়ার আগেই চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন অভিনেতা। তবে এই ছবিটি আরও একটি কারণে ভীষণ স্পেশাল কারণ এই ছবির হাত ধরে প্রথম বড় পর্দায় অভিনয় করতে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে।
কিন্তু খুব সম্প্রতি শুনতে পাওয়া গিয়েছে, ২৫ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পাবে না বরং আরও এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি মুক্তি পাবে এই সিনেমাটি। নতুন বছরে সিনেমাটি মুক্তি পাবে বলে জানানো হয়েছে ছবির প্রযোজক সংস্থার তরফ থেকে। যদিও এর আগেও ছবির প্রযোজক দীনেশ ভিজান তাঁর একাধিক ছবির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দিয়েছেন কারণ ওই একই সময় অন্য ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য হয়েছিল।
খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই ‘ইক্কিস’ ছবির মুক্তির তারিখ যখন পিছিয়ে গেল তখন সবাই ভেবেছিল যেহেতু এই মুহূর্তে ধুরন্ধর ছবি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে বক্স অফিসে, ওই একই সময় মুক্তি পেলে সিনেমাটি তেমনভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারবে না তাই সবদিক মাথায় রেখে সিনেমার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু আপনি কি জানেন এটা আসল কারণ নয়। ছবির মুক্তির তারিখ কেন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই কারণ এবার প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডেলে অমিতাভ লেখেন, ‘আগে ইক্কিস ২৫ তারিখ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২৬ সালের পয়লা জানুয়ারি এই ছবিতে মুক্তি পাবে।’
অমিতাভ লেখেন, ‘আমাদের কিছু পরিচিত জ্যোতিষী আমাদের বলেছেন ২৬ সালের ১ জানুয়ারি এই সিনেমাটি মুক্তি পেলে ছবির জন্য খুব ভালো প্রমাণিত হবে তাই আমরা এই দিনটাই ঠিক করলাম।’ অমিতাভ বচ্চনের টুইট দেখে স্পষ্ট হয়ে যায়, সিনেমা পিছিয়ে দেওয়ার পেছনে অন্য ছবির সাফল্য দায়ী নয়।
প্রসঙ্গত, এই সিনেমায় একজন তরুণ সেনার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দাকে। ইতিমধ্যেই ছবির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে যা দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা। এই সিনেমায় একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন ধর্মেন্দ্র। বহুদিনের বন্ধু অমিতাভের নাতির সঙ্গে ধর্মেন্দ্রর এই কাজ নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত হতে চলেছে। কিন্তু শেষ ছবি আর দেখা হল না অভিনেতার।