শচীনের সঙ্গে মুখোমুখি অমিতাভ, ফিঙ্গার ক্রিকেটে জিতলেন কে?
কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে কৌন বানেগা ক্রোড়পতি সিজন ১৭। এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পরেই অমিতাভ উপস্থিত হন সুরাটে। সেখানে অনুষ্ঠিত আইএসপিএল- এর ৩ নম্বর সিজনের অতিথি হয়ে এসেছিলেন অমিতাভ।
অমিতাভ ছাড়াও এই খেলায় অতিথি শিল্পী হয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার থেকে শুরু করে শচীন তেন্ডুলকার। মাঠে যখন প্রতিযোগীরা খেলায় ব্যস্ত ঠিক তখন মাঠের বাইরে শচীনের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠলেন অমিতাভ। না, ২২ গজের ক্রিকেট খেলায় নয় বরং শচীনের সঙ্গে ফিঙ্গার ক্রিকেট খেলতে দেখা যায় অমিতাভকে।
মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি ইন্টারনেটে অমিতাভ একটি ভিডিও পোস্ট করেন যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি এবং শচীন দুজনেই ফিঙ্গার ক্রিকেট খেলছেন এবং উপভোগ করছেন। খেলার একটা পর্যায়ে এসে অমিতাভ বচ্চন বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, এমনকি ঘরে উপস্থিত থার্ড আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করেন খেলার ফলাফল নিয়ে।
অমিতাভের কর্মকাণ্ড দেখে হেসে খুন শচীন নিজেই। বোঝাই যাচ্ছে, গোটা ব্যাপারটাই বেশ মজার ছলে নিয়েছেন দুই তারকা। ভিডিও পোস্ট করে অমিতাভ ক্যাপশনে লেখেন, T 5623(i) - 'ক্রিকেটের ঈশ্বরের' সাথে আঙুলের ক্রিকেট খেলা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই সকলে এই ব্যাপারটিকে বেশ স্বাস্থ্যকর একটি খেলা বলে অভিহিত করেছেন। এত বড় দুই তারকা হওয়ার পরেও তারা যে এত সাধারন ভাবে কথা বলেন তাদেরকে সত্যি অবাক হতে হয়। ভিডিওতে কেউ কমেন্ট করে লিখেছেন, দুই কিংবদন্তি যখন সামনাসামনি হন। অন্য একজন লিখেছেন, ক্রিকেটের ঈশ্বরের সঙ্গে আপনাকে ফিঙ্গার ক্রিকেট খেলতে দেখে বেশ ভালো লাগলো।
একজন লিখেছেন, মহানায়কের সঙ্গে মাস্টার ব্লাস্টার। কেউ আবার লিখেছেন, তোমাদের দুজনকেই বেশ ভালো লাগছে। এছাড়াও অফিসিয়াল ব্লগে অমিতাভ সুরাটের বেশ কিছু দৃশ্য তুলে ধরে লিখেছেন, এখানে সকলের ভালোবাসা পেয়ে আমি ভীষণ আবেগতাড়িত। আইএসপিএল এবং ক্রিকেটের ঈশ্বর সচিন তেন্ডুলকারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পেরে ভীষণ ভালো লাগল।
প্রসঙ্গত, সুরাটে পৌঁছানোর পর যেভাবে অমিতাভ বচ্চনকে সকলে ছেঁকে ধরেছিলেন তাতে অভিনেতা বিরক্ত না হলেও নেট পাড়ার বাসিন্দারা সকলকে অনুরোধ করেছেন ৮৩ বছর বয়সী এই প্রবীণ অভিনেতাকে এইভাবে ছেঁকে না ধরতে। অমিতাভ যে এই বয়সেও সমান তালে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।