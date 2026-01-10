Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে আটকে অমিতাভ, সামান্থা, বিজয়ের পর এবার হেনস্থার শিকার বিগ বি

    ৮৩ বছর বয়সেও নিজের কাজের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা রাখেন অমিতাভ বচ্চন। শুক্রবার মুম্বই থেকে গুজরাটের সুরাটে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হল অভিনেতাকে।

    Published on: Jan 10, 2026 8:22 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৮৩ বছর বয়সেও নিজের কাজের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা রাখেন অমিতাভ বচ্চন। শুক্রবার মুম্বই থেকে গুজরাটের সুরাটে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হল অভিনেতাকে।

    ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে আটকে অমিতাভ (PTI)
    ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে আটকে অমিতাভ (PTI)

    কিছুদিন আগে ঠিক একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তেলেগু ছবির অভিনেত্রী নিধি আগরওয়াল। দা রাজা সাব ছবির গানের মুক্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানে পৌঁছে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল নায়িকাকে। এরপর একই ঘটনা ঘটে সামান্থা রূপ প্রভু এবং থালাপতি বিজয়ের সঙ্গে।

    আরও পড়ুন: 'ভিনি দিদি আকাশ থেকে…', বয়স সবে ১০ মাস, মেয়েকে কুকুরদের ভালোবাসার পাঠ দিচ্ছেন অনিন্দিতা

    এবার ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ- এর তৃতীয় সিজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে উন্মুক্ত জনতার মধ্যে আটকে পড়েন অমিতাভ বচ্চন। অভিনেতার সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠেছে নেট দুনিয়ায়।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অনুষ্ঠান কক্ষে ঢোকার সময় অমিতাভ বচ্চনকে ঘিরে রয়েছে বহু জনতা। সবাইকে সরিয়ে নায়ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীদের। ভিড়ের চাপে এগোতেও পারছেন না অমিতাভ।

    ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই অমিতাভ বচ্চনের অনুরাগীরা কমেন্ট করে লিখেছেন, ওঁকে দয়া করে যেতে দিন। মানুষটার বয়স এখন ৮৩ বছর। এইভাবেই আটকে রাখবেন না। যদিও অমিতাভ বচ্চন গোটা ব্যাপারটা খুব সাধারণভাবেই নিয়েছেন। নায়কের মুখে বিরক্তির ছাপ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি।

    আরও পড়ুন: ‘২৭ স্তর ঝরিয়েছি ’আমি'-কে…', শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠার কাহিনি শোনালেন দিব্যজ্যোতি

    প্রসঙ্গত, শুক্রবার লালভাই কন্ট্রাক্টার স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। প্রায় একমাস ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা। আইএসপিএলের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই ইভেন্টটি হাই-অকটেন টেনিস-বল টি-১০ ক্রিকেটের এক মাসব্যাপী উৎসব এবং ভারতের স্ট্রিট-ক্রিকেট সংস্কৃতির একটি প্রাণবন্ত উদযাপন।

    News/Entertainment/ভিড়ে ঠাসা জনতার মধ্যে আটকে অমিতাভ, সামান্থা, বিজয়ের পর এবার হেনস্থার শিকার বিগ বি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes