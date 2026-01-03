Edit Profile
    ‘যতদিন আপনারা আছেন…’! KBC-র শেষ দিনের শ্যুটে চোখে জল অমিতাভের, পরের সিজনে থাকবেন?

    কৌন বনেগা ক্রোড়পতির ১৭তম মরসুম শেষ হতে চলেছে। শোয়ের ফাইনালে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অমিতাভ বচ্চন। দর্শকদের কাছে নিজের মনের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি, গান গাইতেও শোনা গেল তাঁকে।

    Published on: Jan 03, 2026 9:25 AM IST
    By Tulika Samadder
    কৌন বনেগা ক্রোড়পতির ১৭তম সিজনটি শেষ হতে চলেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই বেশ অবেগপ্রবণ হতে দেখা গেল বর্ষীয়ান অভিনেতাকে। এই পর্বে কমেডি আর্টিস্ট কিকু সারদাও থাকছেন, যিনি তাঁর হাস্যরস দিয়ে সবার মুখে হাসি ফোটান।

    অমিতাভ বচ্চন কেবিসির সেটে।
    অমিতাভকে বলতে শোনা যায়, ‘মাঝে মাঝে আমরা এমনভাবে কিছু মুহূর্ত কাটাই, তখন এতে এতটাই হারিয়ে যাই যে, যখন সেটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়, মনে হতে থাকে আর এই তো সবেমাত্র শুরু করলাম। এই আবেগ নিয়েই খেলার শেষ দিন শুরু করলাম। আমি আমার জীবনের এক তৃতীয়াংশ এই শো-কে দিয়েছি।’

    বিগ বি আরও বলেন, ‘যখনই আমি বলেছি যে আমি আসছি, এই শো, আপনারা আমাকে খোলা মনে স্বাগত জানিয়েছে। আমি যখন হাসি, আপনারা আমার সঙ্গে হাসেন। যখন আমার চোখে জল আসে, তখন আপনারাও অশ্রু ঝরিয়েছেন। আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই যাত্রার অংশ ছিলেন। আমি আপনাদের সবাইকে এটুকুই বলতে চাই, যতদিন আপনারা আছেন ততদিন এই খেলা আছে, আর এর সঙ্গেও আমি এখানে আছি। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।’

    নিজের মনের কথা এত সুন্দর করে গুছিয়ে প্রকাশ করার পাশাপাশি, এদিন একটি গান গেয়ে শোনান অমিতাভ। বিগ বি একটানা ৩০ মিনিট ধরে গান গেয়েছেন। নির্মাতাদের মতে, বিগ বি ৩০ মিনিট ধরে একটানা গান গেয়ে ইতিহাস তৈরি করেলেন।

    বিগ বি-র আগামী ছবির কথা বললে, তাকে এখন সেকশন ৮৪ এবং কাল্কি ২৮৯৮ এডি-র সিক্যুয়ালে দেখা যাবে। সেকশন ৮৪-এ বিগ বি-র সঙ্গে রয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিমরিত কৌর । একই সময়ে, তাকে কাল্কি ২৮৯৮ এডির সিক্যুয়ালে প্রভাসের সঙ্গে দেখা যাবে।

