    'ভাবতেই পারছি না ও চলে গেল...', প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ অমিতাভ

    একটা বয়সের পর একের পর এক প্রিয়জনদের মৃত্যু যেন আরও বেশি জীবনের প্রতি অনীহা তৈরি করে দেয়। কিছুদিন আগেই ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। এবার আবার এক প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অমিতাভ।

    Mar 12, 2026, 21:44:27 IST
    By Swati Das Banerjee
    প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ অমিতাভ
    প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ অমিতাভ

    বৃহস্পতিবার ব্লগে প্রয়াত বন্ধুর উদ্দেশ্যে অমিতাভ লেখেন, সব সময় কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করত ও। অপার স্নেহ এবং হাস্যরসে পরিপূর্ণ ছিল আমার বন্ধু। আরও একজন প্রিয় বন্ধুকে হারালাম।

    আরও পড়ুন: 'বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না…', ঘুরতে গিয়ে কোন বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হন সন্দীপ্তা?

    অমিতাভ আরও লেখেন, যে কোনও পরিস্থিতিতেই বিবেচনা করার মতো শক্তি ছিল ওর, ভাবতেই পারছিনা ও চলে গিয়েছে। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। (কান্না ভরা মুখের ইমোজি)।

    অমিতাভের পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক ভক্ত লিখেছেন, ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দিন এই ক্ষতি সহ্য করার। অন্য একজন লিখেছেন, আপনার বন্ধুর মৃত্যুতে দুঃখিত, দয়া করে আমার আন্তরিক সমবেদনা এবং প্রার্থনা গ্রহণ করুন। তৃতীয় একজন লিখেছেন, আপনার বন্ধুর আত্মার শান্তি কামনা করি।

    একজন মন্তব্য করে লেখেন, আপনার বন্ধুর কথা শুনে ভীষণ খারাপ লাগলো। কেউ আবার লিখেছেন, আপনার ক্ষতির জন্য গভীর সমবেদনা। এই খবর শোনা ভীষণ কঠিন। হঠাৎ করেই যখন কেউ চলে যায় তখন নিজেকে শূন্য বলে মনে হয়। আশা করি এই পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে সামলে নেওয়ার শক্তি অর্জন করবেন।

    গতবছর ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতেও একইভাবে ভেঙে পড়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। সেই সময় নিজের ব্লগে বন্ধুর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, ধরমজি, শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্য নয়, তিনি তার সরলতা এবং বিশাল হৃদয়ের জন্য সারা জীবন জনপ্রিয় হয়ে থাকবেন।

    অমিতাভ আরও লিখেছিলেন, উনি পাঞ্জাবের যে গ্রামের মাটির স্বাদ নিয়ে এসেছিলেন, সেই গ্রামের মানুষ হিসেবেই সারাজীবন থেকে গিয়েছিলেন। একইভাবে অবিচল থেকেছিলেন নিজের স্বভাবের দিক থেকে, তাঁর হাসি, তাঁর উষ্ণতা আশেপাশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। এই পেশায় এটা সত্যি একটা বিরল ঘটনা।

