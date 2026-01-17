'অনেক আগেই শেখা উচিত ছিল...', কী নিয়ে আক্ষেপ থেকে গেল অমিতাভের মনে?
কথাতেই আছে, শেখার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। আজীবন এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষ কিছু না কিছু শিখে যায়। কিন্তু সবকিছু শেখার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে, একটা সময়ের পর কিছু কিছু জিনিস শিখে আর লাভ হয় না। এমনই আক্ষেপের সুর শুনতে পাওয়া গেল অমিতাভের মুখে।
৮৩ বছর বয়সী অভিনেতা জীবনে চারটি জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন যা সত্যিই একটি রেকর্ড। এছাড়া অগণিত হিট ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। শারীরিকভাবে হয়েছে একাধিক অসুস্থতার মুখোমুখি কিন্তু কখনও হেরে যাননি। কিন্তু সম্প্রতি প্রবীণ অভিনেতার মুখে শুনতে পাওয়া গেল আক্ষেপের সুর।
অমিতাভ নিজের সর্বশেষ পোস্টে বলেছেন, ‘প্রতিটি দিন একটি শিক্ষা, আফসোস হলো যে যা শেখা দরকার তা অনেক বছর আগেই শেখা উচিত ছিল। আফসোস আরো বেশি কারণ এখন যা শিখছি তা তখন ছিল না এবং শেখার ইচ্ছা, প্রচেষ্টা এবং শক্তি প্রতিদিন ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। সময় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে।’
তিনি আরও বলেন, ‘প্রযুক্তি এত দ্রুতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যে আপনি যখন সেটি শিখতে শুরু করছেন তখন সময় পেরিয়ে যায়। আজ কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়। কাজ যদি না জানা থাকে তাহলে হয়তো আপনি সেটি করবেন না বা অনুশোচনা করবেন। তাই সময় থাকতে থাকতে সব শিখিয়ে দেওয়া উচিত তাহলে আর আফসোস থাকে না।’
প্রসঙ্গত, ৮৩ বছর বয়সেও যেভাবে অভিনেতা নিজেকে সমস্ত পরিবেশে মানিয়ে নিয়েছেন সেটা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। সিনেমায় অভিনয় করার পাশাপাশি তিনি ‘কোন বানেগা ক্রোড়পতি’কে একা হাতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সাফল্যের দিকে। কিন্তু তারপরেও কিছু আফসোস নীরবে নিভৃতে থেকেই গেল তাঁর মনে।
