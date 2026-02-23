Edit Profile
    Amitabh-Abhiskeh: ‘না বলেই আমার ঘরে ঢুকে পড়ে…’,বয়স্ক বাবাকে কেমনভাবে আগলান অভিষেক? খোলসা অমিতাভের

    অমিতাভের মতে, অভিষেক এখন তাঁর জীবনের এমন একজন সঙ্গী, যাঁর সাথে তিনি সব ধরণের পরামর্শ এবং মনের কথা শেয়ার করতে পারেন।

    Published on: Feb 23, 2026 7:16 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    অমিতাভ বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চনের সম্পর্ক কেবল বাবা-ছেলের নয়, বরং তাঁদের বন্ধুত্ব বলিউডে সব সময়ই এক অনন্য উদাহরণ। সম্প্রতি বিগ বি তাঁর ব্লগে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের এই গভীর বন্ধন নিয়ে আবেগঘন কিছু কথা শেয়ার করেছেন, যা নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছে।

    'না বলেই আমার ঘরে ঢুকে পড়ে…',বয়স্ক বাবাকে কেমনভাবে আগলান অভিষেক? খোলসা অমিতাভের
    ‘না বলেই আমার ঘরে ঢুকে পড়ে…’,বয়স্ক বাবাকে কেমনভাবে আগলান অভিষেক? খোলসা অমিতাভের

    মুখে তিনি যতই বলুন না কেন ‘বুড্ডা হোকা তেরা বাপ’। দাপটের সঙ্গে কাজ করে বেড়ান বলিউড থেকে দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে। বয়স হয়েছে অমিতাভ বচ্চনের। একাধিক সঙ্গী ইতিমধ্যেই না-ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। সদ্য জয় হারিয়েছেন বীরুকে। গভীর রাতে অনেক সময়ই একাকীত্ব ঘিরে ধরে তাঁকে। সেইসময় তাঁর একমাত্র ‘লাঠি’ ছেলে অভিষেক।

    অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্লগে লিখছেন, সম্প্রতি তিনি এক ধরণের অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতা এবং লক্ষ্যহীনতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। মানসিক চাপের সেই মুহূর্তে হঠাৎই ঘরে এসে উপস্থিত হন ছেলে অভিষেক। কোনওরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই অভিষেকের এই আকস্মিক আগমন মুহূর্তের মধ্যে অমিতাভের সব নেতিবাচকতা এবং দুশ্চিন্তা ধুয়ে মুছে দেয়।

    বিগ বি বলেন, ‘অভিষেক একজন সুন্দর, অত্যন্ত সহানুভূতিশীল সঙ্গী, বন্ধু এবং আরও অনেক কিছু...’। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই ভেবে যে, দশকের পর দশক ধরে লাইমলাইটে থাকার পরও পরিবারই তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত সবথেকে বড় আশ্বাসের জায়গা।

    পেশাদার জীবন ও বর্তমান ব্যস্ততা:

    বাবা-ছেলে দুজনেই এখন তাঁদের কেরিয়ারের পরিণত সময় কাটাচ্ছেন। অমিতাভ বচ্চনকে শেষ দেখা গেছে ২০২৪ সালের তামিল অ্যাকশন ড্রামা ‘ভেটাইয়ান’-এ (Vettaiyan)। রজনীকান্ত, ফাহাদ ফাসিল ও রানা দগুবতীর মতো তারকাদের সাথে অমিতাভের পারফরম্যান্স দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

    অভিষেক তাঁর অভিনয়ের ধার আরও একবার প্রমাণ করেছেন ২০২৫ সালের ছবি ‘কালীধর লাপাতা’-র মাধ্যমে। স্মৃতিভ্রম এবং পরিবারের থেকে দূরে সরে যাওয়ার যন্ত্রণায় ভোগা এক মধ্যবয়সী মানুষের চরিত্রে তাঁর অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। খুব শীঘ্রই শাহরুখ খানের কিং ছবিতে ধূসর চরিত্রে দেখা যাবে জুনিয়র বি-কে।

    সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন:

    ১৯৭৩ সালে জয়া বচ্চনের সাথে বিয়ের পর থেকে অমিতাভ সবসময়ই পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। শ্বেতা এবং অভিষেক— দুই সন্তানের সাথেই অমিতাভের সম্পর্ক অত্যন্ত স্বচ্ছ। তবে অভিষেকের সঙ্গে তাঁর এই ‘বন্ধুত্ব’ আর ‘পার্টনারশিপ’ বচ্চন পরিবারের শক্তিশালী ভিত্তিকে আবারও সবার সামনে তুলে ধরল। বাবা-মা'র সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকেন অভিষেক। ঐশ্বর্যর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ জল্পনা গত কয়েক বছরে বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। তবে অভিষেক-ঐশ্বর্য দুজনেই এই মামলায় নীরব থেকেছেন। বরের জন্মদিন হোক বা একসঙ্গে ছুটি কাটাতে বিদেশে যাওয়া, ঐশ্বর্য গত কয়েক বছর বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেও অভিষেকের পাশে থেকেছেন।

    পেশাদার রসায়ন:

    বাবা-ছেলের এই জুটি পর্দাতেও ম্যাজিক দেখিয়েছে। ‘বান্টি অর বাবলি’, ‘পা’ কিংবা ‘কভি আলবিদা না কহে না’— প্রতিটি ছবিতেই তাঁদের অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অমিতাভ মনে করেন, অভিষেকের মতো সহ-অভিনেতা পাওয়া যে কোনো অভিনেতার জন্যই ভাগ্যের বিষয়।

