মুম্বই পুলিশের ১০ বছর পূর্তি! বিশেষ বার্তা দিলেন বিগ বি, শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুম্বাই পুলিশের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, সলমন খান এবং অক্ষয় কুমারের মতো অনেক বলিউড তারকা তাদের পরিষেবার জন্য প্রশংসা করেছেন। মুম্বই পুলিশ বারবার তাদের উদ্ভাবনী এবং মজাদার সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারণার মাধ্যমে বলিউড তারকা, তাদের চলচ্চিত্র এবং সংলাপগুলি নিয়ে কাজ করেছে।
এবার অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান মুম্বই পুলিশের জন্য বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। ২০১৭ সালে মুম্বই পুলিশ 'দিওয়ার' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য ব্যবহার করে একটি প্রচারণা চালায়। এখন সেটির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অমিতাভ টুইট করেছেন, ‘T 5609(i) - আজ খুশ তো বহুত হোগে হম! @MumbaiPolice & @CPMumbaiPolice সোশ্যাল মিডিয়ায় ১০টি গৌরবময় বছর পূর্ণ করেছে, সবসময় মুম্বাইকারীদের অনলাইন সুরক্ষার জন্য!’
শাহরুখ খান তাঁর 'ডর' চলচ্চিত্রের একটি টুইটের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, যা মুম্বই পুলিশ ২০১৭ সালে শেয়ার করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় অভিনেতা টুইট করেছেন, ‘৭০ মিনিট নয়, পুরো জীবনের প্রশ্ন! এবং মুম্বই পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে! আপনাদের নিঃস্বার্থ সেবার জন্য ধন্যবাদ @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনাদের উল্লেখযোগ্য ১০ বছরের জন্য অভিনন্দন! #MumbaiPolice4All #MPsPuntastic10’।
News/Entertainment/মুম্বই পুলিশের ১০ বছর পূর্তি! বিশেষ বার্তা দিলেন বিগ বি, শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়