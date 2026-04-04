Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রণবীরের ‘রামায়ণ’-এ থাকবেন অমিতাভ বচ্চনের জামাই! কোন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে?

    নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত 'রামায়ণ'-এর টিজার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এটা নিয়ে আলোচনা শেষ নেই। জানা গিয়েছে অমিতাভ বচ্চনের জামাই নাকি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনেতা কুনাল কাপুরকে এই ছবিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে?

    Apr 4, 2026, 19:22:29 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ‘রামায়ণ’-এর টিজার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এটা নিয়ে আলোচনা শেষ নেই। সম্প্রতি এর প্রথম টিজার মুক্তি পেয়েছে। যেখানে রণবীর কাপুরের ‘রাম’ লুকটি প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিটিতে রয়েছে এক বিশাল তারকা সমাবেশ। তাছাড়া ভিএফক্স থেকে সিজিআই সব মিলিয়ে এটা বেশ বড় বাজেটের ছবি। তবে এই ছবি নিয়ে একের পর এক চমক প্রকাশ্যে আসতেই থাকছে। তেমনই একটি চমক দেওয়ার মতো খবর এবার সামনে এল। জানা গিয়েছে অমিতাভ বচ্চনের জামাই নাকি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনেতা কুনাল কাপুরকে এই ছবিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে?

    আরও পড়ন: রাহুলের মৃত্যু বিতর্কের মাঝেই শুরু 'ভোলেবাবা পার করেগা'র নতুন সিজন? কে কে এন্ট্রি নেবেন?

    ছবিতে কুনাল কাপুরকে দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকা দেখা যাবে। শুধু একটি ক্যামিওতে সীমাবদ্ধ থাকবে না তাঁর চরিত্র। তাঁকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অবতারে দেখানো হবে। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে ছবিতে কুনাল কাপুর (ইন্দ্র) এবং কেজিএফ তারকা যশ (রাবণ)-এর মধ্যে একটি যুদ্ধের দৃশ্য থাকবে। এই লড়াইটি ছবির অন্যতম বড় অ্যাকশন সিকোয়েন্স হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া, ছবিতে কাজল আগরওয়াল। তাঁকে 'মন্দোদরী এবং রাকুল প্রীত সিংকে 'শূর্পণখা'র ভূমিকায় দেখা যাবে। তাছাড়াও অরুণ গোভিল, আদিনাথ কোঠারে, শীবা চাড্ডা এবং ইন্দিরা কৃষ্ণানের মতো অভিনেতাদেরও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে।

    অনেকেই ভাবছেন কুনাল কাপুর কোন সূত্রে অমিতাভ বচ্চনের জামাই। আসলে, কুনাল কাপুর অমিতাভ বচ্চনের ছোট ভাই অজিতাভ বচ্চন এবং রামোলা বচ্চনের কন্যা নয়না বচ্চনকে বিয়ে করেছেন। অজিতাভ বচ্চন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং বহু বছর আগে লন্ডনে চলে যান। এই সূত্রে কুনাল কাপুর হলেন অমিতাভ বচ্চনের জামাই। বচ্চন পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

    আরও পড়ন: রাহুলের মৃত্যুতে লীনার প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে FIR করতে আর্টিস্ট ফোরামের সঙ্গে থানায় হাজির প্রিয়াঙ্কা! আর কে কে এলেন?

    একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে কুনাল কাপুর এই প্রজেক্টটি নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যে, ‘এই চলচ্চিত্রটি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।’ কুনালের মতে, নির্মাতারা প্রয়োজনীয় মাপ ও জাঁকজমক বজায় রেখেই ছবিটি তৈরি করছেন।

    'রামায়ণ পার্ট ১' এই বছর দীপাবলির আবহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে আর ছবিটির দ্বিতীয় পর্ব ২০২৭ সালের দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে আসতে পারে।

    Home/Entertainment/রণবীরের ‘রামায়ণ’-এ থাকবেন অমিতাভ বচ্চনের জামাই! কোন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes