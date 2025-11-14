'ভীষণ বিরক্তিকর... ', ধর্মেন্দ্রর ভিডিয়ো ছড়াতেই যা বললেন অমিতাভ

ধর্মেন্দ্র এবং তাঁর গোটা পরিবারের গোপনীয়তায় যেভাবে মানুষ হস্তক্ষেপ করছে, সেটা দেখে ভীষণ ক্রদ্ধ হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। শুধু হাসপাতালের কর্মী নন, যেভাবে ছবি শিকারীরা সবসময় ধর্মেন্দ্রর গোটা পরিবারকে ঘিরে রয়েছেন, সেই দৃশ্য ভাবিয়ে তুলেছে অমিতাভকে।
এই মুহূর্তে ৮৯ বছর বয়সী ধর্মেন্দ্র অনেকটাই সুস্থ আছেন এবং বাড়িতে রয়েছেন। কিন্তু ধর্মেন্দ্রর অসুস্থতার খবর শোনা মাত্রই যেভাবে তাঁর মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তা দেখে খুবই রেগে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্রর পরিবারের সদস্যরা।
সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োয় সানি দেওলকে দেখতে পাওয়া যায় ছবি শিকারীদের উদ্দ্যেশে বার্তা দিতে। গোটা পরিবারকে যাতে এইভাবে উত্যক্ত না করা হয় তার জন্য হাতজোড় করে অনুরোধ করেন সানি। কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালের কেবিনের গোপন দৃশ্য।
শুক্রবার এই গোটা ঘটনার নিন্দা করে অমিতাভ বচ্চন X হ্যান্ডেলে অমিতাভ পাপারাজ্জিদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে লেখেন, ‘কোনও নীতিশাস্ত্র আর অবশিষ্ট নেই। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং ঘৃণ্য। দায়িত্ববোধ নেই, কেবল ব্যক্তিগত লাভের পথ, মুহূর্তের বিবেচনা ছাড়াই।’
অমিতাভ এই পোস্টে কোনও বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও বোঝা যায় তিনি কাদের উদ্দেশ্যে এই পোস্ট করেছেন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে ধর্মেন্দ্রর গোটা পরিবারকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তা খুবই অমানবিক বলে মনে করেছেন প্রবীণ এই অভিনেতা।
প্রসঙ্গত, ধর্মেন্দ্র বাড়ি ফিরতেই নিজেই গাড়ি নিয়ে বন্ধুকে দেখতে যান অমিতাভ। শুধু ‘শোলে’ নয়, একাধিক ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন এই দুই অভিনেতা। ছবির পর্দায় তো বটেই ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মেন্দ্র এবং অমিতাভ একে অপরের ভীষণ ভালো বন্ধু আর তাই বন্ধুর এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন অমিতাভ।
তবে শুধু অমিতাভ একা নন, এই গোটা ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করেছেন করণ জোহর থেকে শুরু করে আমিশা প্যাটেল। কঠিন সময়ে পরিবারের সকলকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত বলেই মনে করেছেন সকলে।
উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রকে শেষবার করণের ‘রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যা বক্স অফিসে সাফল্য অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে তাকে শ্রীরাম রাঘবনের আসন্ন ছবি ‘ইক্কিস’-এ দেখা যাবে, যা ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন অমিতাভের নাতি অগস্ত্য।