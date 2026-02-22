রবিবারের সকাল, তাও জনশূন্য জলসার প্রাঙ্গণ! নেপথ্যের কারণ জানালেন অমিতাভ নিজেই
অনেক বছর ধরে মুম্বইয়ের জলসা বাংলোর বাইরে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করার ঐতিহ্য পালন করে আসছেন অমিতাভ বচ্চন।
প্রবীণ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন প্রায়শই তাঁর ব্যক্তিগত ব্লগে মুম্বইয়ের বাসভবন জলসার বাইরে ভক্তদের সঙ্গে তাঁর রবিবারের সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করেন। তিনি বহু বছর ধরে এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন, কারণ তিনি এটিকে ভক্তদের ভালোবাসা ও সমর্থনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি সুযোগ হিসেবে দেখেন।
তবে, এই রবিবার (২২শে ফেব্রুয়ারি) ছিল ব্যতিক্রম। অমিতাভ তাঁর ব্লগেই কারণটি প্রকাশ করেছেন। আজ অমিতাভ তাঁর নতুন পোস্টে, অমিতাভ লিখেছেন, ‘ জোরকদমে কাজ চলছে… কিন্তু একটা ‘কিন্তু’ এসে যায়… আর আমার দিনের কাজ শেষ হয়… রবিবারের একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য… এখানে আজ রবিবার… কিন্তু দুঃখের বিষয়, জলসা গেট-এ কেউ নেই… তাই যাতায়াতের শক্তিটা বাঁচিয়ে রাখছি… খুব শিগগিরই দেখা হবে… ততদিন পর্যন্ত নীরব ভাবনার মধ্যেই থাকবে চিন্তা আর আরও অনেক।
অমিতাভের পোস্ট দেখে স্পষ্ট, তিনি কাজের সুত্রে বাড়ির বাইরে আছেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই রবিবার হওয়া সত্ত্বেও ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি তিনি।
বিগ বি-র ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্প্রতি, বিগ বি-র প্রতিবেশী, নির্মিৎ জসরানি, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার সুযোগ চেয়েছিলেন এবং সুপারস্টার তাঁকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। নির্মিৎ ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করে জানান কিভাবে তিনি অবশেষে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন যে তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি ভুলতে পারবেন না, কারণ সেদিন তিনি বিগ বি-র সঙ্গে দেখা করেছিলেন।
ওই ভক্ত জানান যে সুপারস্টার তাঁকে শুধুমাত্র একটি অটোগ্রাফ দেননি, যা তিনি তাঁর দেওয়ালে লাগানোর পরিকল্পনা করছেন, বরং তাঁর ছবি ছাপা একটি টি-শার্টও দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি খুব খুশি, আমার খুশির কোনও সীমা নেই। আমাকে বিকেল ৫টায় জলসায় ডাকা হয়েছিল। আমার স্যার-এর সাথে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।' ‘আমি বিগ বি-র টিমের কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছিলাম যে স্যার আমাদের ৫টায় দেখা করবেন। আমরা স্যার-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম; তিনি এলেন, এবং আমরা রবিবার দর্শন সরাসরি, আমাদের নিজেদের চোখে দেখলাম, তাও তাঁর বাড়ি থেকে। যখন তিনি এলেন, আমরা তাঁর পা ছুঁয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের তা করতে বারণ করলেন। তিনি খুব মিষ্টিভাবে একটি গ্রুপ ছবির জন্য পোজ দিয়েছিলেন, এবং তারপর আমি তাঁর কাছে একটি একক ছবির জন্য অনুরোধ করেছিলাম, এবং তিনি রাজি হয়েছিলেন। তিনি আমাদের নিজেদের ফোনেও ছবি তুলতে দিয়েছিলেন। তিনি এত নম্র এবং মাটির কাছাকাছি, আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। প্রথমবার, আমি তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি অমিতাভ স্যার-এর বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছি। এটা একটা বড় ব্যাপার। আমার সাথে দেখা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার। স্বপ্ন সত্যি হয়।’
বিগ বি-কে এরপর 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-র সিক্যুয়েলে দেখা যাবে। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে প্রভাস এবং কমল হাসানও অভিনয় করবেন। যদিও দীপিকা পাড়ুকোন প্রথম কিস্তিতে ছিলেন, অভিনেত্রী এখন সিক্যুয়েলের অংশ নন।