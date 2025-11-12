‘আমাদের কী হবে…’, অমিতাভকে কমেডি করতে দেখে চিন্তিত রবি- অভিষেক- অনুভবরা!

এই মুহূর্তে কৌন বানেগা ক্রোড়পতি অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত অমিতাভ বচ্চন। হাসি, কান্না, আবেগে ভরে উঠেছে গোটা অনুষ্ঠান। তবে এবার এই কুইজ শো কে একেবারে কমেডিতে পরিবর্তিত করতে আসছেন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হর্ষ গুজরাল, অভিষেক উপমন্যু, অনুভব সিং বাসি এবং রবি গুপ্তা।
ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে অমিতাভ বচ্চন বলছেন, আজ পরিবেশ একটু অন্যরকম করতে চলেছি আমরা। আমরা আজ এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে চলেছি স্ট্যান্ড আপ কমেডি বিখ্যাত চার তারকাকে। এরপরই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করতে দেখা যায় অভিষেক, রবি, অনুভব এবং হর্ষকে।
কমেডিয়ানেরা ঢুকতেই চারদিকে শোনা যায় হাততালির গুঞ্জন। হর্ষ ব্যাঙ্গ করে বলেন, ‘এত হাততালি আমাদের অনুষ্ঠানে কাউকে দিতে দেখিনি।’ এরপরেই দুজন পালা হট সিটে বসেন। প্রমোয় দেখতে পাওয়া যায়, বিগ বি অভিষেককে যখন বলছেন, তিনটি চাকরি ছেড়ে কেন তিনি কমেডি বেছে নিলেন? উত্তরে অভিষেক মজা করে বলেন, ‘অনেকে বলে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আমি বলি আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছে।’ এই কথা শুনে হাসতে শুরু করেন বিগ বি।
এরপরেই বিগ বি- কে একটি আইকনিক সংলাপ বলতে অনুরোধ করা হয়। অমিতাভ বলেন, ‘ডন কো পাকারনা মুশকিল নেহি নামুমকিন হে।’ এই কথা বলতেই উল্টো দিকে বসে থাকা কমেডিয়ান বলে ওঠেন, ‘এই তো আমরা ধরে ফেলেছি পুলিশ আমাদের কত টাকা দেবে?’ বোঝাই যাচ্ছে, প্রশ্ন উত্তরের খেলার মাঝেই গোটা পরিবেশকে একেবারে কমেডির মোড়কে ঢেকে দেবে এই ৪ তারকা স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান।
অন্য একটি প্রোমোতে বিগ বি-কে মাইক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। প্রোমোতে একটি কণ্ঠস্বর বলছে, 'ভারতীয় টেলিভিশনে প্রথমবারের মতো অমিত জি'র স্ট্যান্ড-আপ কমেডি দেখুন।' অভিনেতাকে স্ট্যান্ড-আপ কমেডি করতে দেখার পর, হর্ষ ব্যঙ্গ করে বলেন, ‘স্যার, আপনি অভিনয়ের বাদশা, আপনি গানও করতে পারেন, এখন আপনি স্ট্যান্ড-আপও করেছেন, আমার মনে হয় আমাদের সকলের আমাদের গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত।’
কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৭-এর গত সিজনে সময় রায়না, তন্ময় ভাট এবং ভুবন বামও অমিতাভ বচ্চনের শোতে উপস্থিত হয়ে হাসির ঝড় তুলেছিলেন। এই সিজনে ঋষভ শেঠি, ফারহান আখতার এবং জাভেদ আখতারও অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি দিলজিৎ দোসাঞ্জ একটি সঙ্গীত পর্বে উপস্থিত হয়েছিলেন যেখানে তিনি কেবল তার শৈশবের গল্পই শেয়ার করেননি, বিগ বি-র জন্য একটি মিনি কনসার্টও করেছিলেন এবং পাঞ্জাবের বন্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিলেন।
