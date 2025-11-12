Amitabh-Dharmendra: অসুস্থ ‘বীরু’কে দেখতে গাড়ি চালিয়ে ছুটলেন ৮৩-র অমিতাভ, জয়ের সোয়্যাগ আজও অটুট! ভাইরাল ভিডিয়ো

গত দু-দিন ধরে প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। দু-বার অভিনেতার মৃত্যুর গুজব পর্যন্ত চাউর হয়েছিল। তবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বুধবার সকালে বাড়ি ফিরেছেন বলিউডের হিম্য়ান।
বুধবার সন্ধ্যায় দীর্ঘদিনের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে অমিতাভ বচ্চন হাজির হলেন শোলে সহ-অভিনেতার জুহুর বাসভবনে। এদিন পাপারাৎজিদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে নিজে গাড়ি চালিয় ধর্মেন্দ্রর বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায় অমিতাভকে। হাতে স্টিয়ারিং, ক্যামেরার ফ্লাশের ঝলকানিকে উপেক্ষা করে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে যান অমিতাভ। সুপারস্টারের এক ঝলক দেখার জন্য পাপারাৎজিদের ভিড় ছিল, তবে সাবধানে ফটোগ্রাফারদের এড়িয়ে যান বিগ বি।
শোলে-র ইয়ে দোস্তি গানে বাইকের হ্যান্ডেল ধরে রেখেছিলেেন অমিতাভ। তাঁর কাঁধে চড়ে দাঁড়িয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। সেই আইকনিক দৃশ্যে দুই নায়কের সোয়্যাগ আজও ভোলেনি দর্শক। এইদিন অমিতাভ বুঝিয়ে দিলেন বয়স শুধুই একটা সংখ্যা। ৮৩ বছর বয়সেও তাঁর সোয়্যাগ নজরকাড়া।
সোশ্য়াল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে একটাও শব্দ লেখেননি অমিতাভ। ধর্মেন্দ্রর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি তবে মনে মনে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন অমিতাভ, তা এদিন স্পষ্ট হয়ে গেল।
সানি দেওলের টিম একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করে ধর্মেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আপডেট দিয়েছে। জানানো হয়েছে, ‘ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমরা গণমাধ্যম ও জনগণকে অনুরোধ করছি যে তারা যেন আর কোনও জল্পনা কল্পনা থেকে বিরত থাকেন এবং এই সময়ে তাঁর এবং পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করেন’। ভক্তদের অব্যাহত ভালোবাসা ও দোয়ার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সানি বলেন, ‘আমরা তার আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সবার ভালোবাসা, প্রার্থনা ও শুভকামনার প্রশংসা করি। দয়া করে তাকে সম্মান করুন কারণ তিনি আপনাদের ভালবাসেন’।
ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ডাঃ প্রতীত সামদানি পিটিআইকে নিশ্চিত করেছেন যে ৮৯ বছর বয়সী অভিনেতাকে বুধবার ভোরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখন বাড়িতে তার যত্ন নেওয়া হবে। ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালে থাকাকালীন শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান এবং গৌরী স্প্রাট সহ বেশ কয়েকজন বলিউড তারকাকে প্রবীণ অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করতে দেখা গিয়েছিল। অমিতাভ এবং ধর্মেন্দ্র হিন্দি ছবির আইকনিক জুটি হিসাবে অভিনয় করেছেন কালজয়ী ক্লাসিক শোলে-তে। এছাড়াও চুপকে, রাম বলরাম, এবং নাসিব, এর মতো চলচ্চিত্রেও একসাথে অভিনয় করেছেন তাঁরা।