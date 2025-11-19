ঠিক যেন সিনেমার গল্প, অমিতাভের টিফিনবাক্সে প্রতিদিন চিঠি পাঠাতেন জয়া! জানেন কেন?

বলিউডে সকলে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি, এর জন্য ব্যক্তিগত অনেক ত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। কয়েক দশকের কঠোর পরিশ্রমের পরেই একজন অভিনেতা সুপারস্টারের খেতাব অর্জন করেন। তাছাড়া, জনসাধারণের মতামতও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি জনসাধারণ কোনও অভিনেতার প্রথম কয়েকটি ছবি প্রশংসিত না হয়, তবে তা ব্যর্থই হবে। অমিতাভ বচ্চন নিজেও এমন একটা সময় কাটিয়েছেন যখন তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর পরিবারের জন্যও তাঁর সময় ছিল না।
সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সেই সময় মোবাইল ফোন ছিল না। তাই, অমিতাভ বচ্চন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারতেন না কাজের জায়গা থেকে। সেই সময় অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী জয়া বচ্চন একটি অনন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। কাজের কারণে অমিতাভ বচ্চন ক্রমশ একাকী হয়ে পড়তে থাকায়, জয়া বচ্চন তাঁর লাঞ্চ বক্সে ছোট ছোট চিঠি পাঠাতে শুরু করেছিলেন। কখনও কখনও, একটি চিঠিতে লেখা থাকত, ‘তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো’, অথবা ‘অভিষেকের শরীর ভালো না।’
কখনও কখনও এতে অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চনের স্কুলের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা বলা হত, অথবা কখনও কখনও অন্য কিছু। এর ফলে অমিতাভ বচ্চন কাজ করার সময়ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলেন। এই নোটগুলি তাঁর কাছে খুবই বিশেষ ছিল এবং জয়া বচ্চন এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। অমিতাভ বচ্চনের প্রেমকাহিনী বলিউডের অন্যতম বিখ্যাত প্রেমকাহিনী হিসেবে বিবেচিত হয়। বিগ বি দীর্ঘদিন ধরে রেখার সঙ্গেও সম্পর্কে ছিলেন, কিন্তু তিনি জয়া বচ্চনকে বিয়ে করেছিলেন।