    ১৪ বছরে পদার্পণ আরাধ্যার, জন্মদিনে নাতনিকে বিশেষ বার্তা দিলেন অমিতাভ

    আরধ্যা বচ্চন ১৪ বছরে পা দিল। এই বিশেষ দিনে ঠাকুর্দা অমিতাভ বচ্চন তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী বার্তা লিখেছেন।

    Published on: Nov 16, 2025 9:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    দেখতে দেখতে ১৪ বছরে পদার্পণ করল অমিতাভ বচ্চনের নাতনি আরাধ্যা বচ্চন। বলিউডে তারকা সন্তানদের মধ্যে অন্যতম হল আরাধ্যা। ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ঘরে জন্ম নেওয়া সেই সন্তান আজ ১৪ বছরের তরুণী।

    জন্মদিনে নাতনিকে বিশেষ বার্তা দিলেন অমিতাভ (Instagram/aishwaryaraibachchan_arb)
    নাতনির জন্মদিন উপলক্ষে অমিতাভ বচ্চন একটি ব্লগ শেয়ার করেন যেখানে তিনি বলেন, ‘সেই ছোট্ট শিশুটি এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আমার আশীর্বাদ ওর সঙ্গে রয়েছে। দেখতে দেখতে ও অনেকটা বড় হয়ে গেল।’ অমিতাভের কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল যে তিনি নিজের নাতনিকে নিয়ে ঠিক কথাটা গর্বিত।

    তবে নাতনির জন্মদিনে অমিতাভ যতটা আনন্দ পেয়েছেন ঠিক ততটাই এখন তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছেন। বিগত বেশ কয়েক মাসে চলচ্চিত্র জগতের একাধিক নামিদামি ব্যক্তিত্ব না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই অমিতাভের ভীষণ কাছের।

    চলে যাওয়া প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে দুঃখ প্রকাশ করে অমিতাভ বলেন, ‘গত দিনগুলিতে মৃত্যু শোক অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছে আমাকে কিন্তু জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবেই জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপলব্ধি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাই জীবনের অন্যতম সত্যি।’

    বিগত কিছু মাসে, যাদের অমিতাভও হারিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কামিনী কৌশল। ধর্মেন্দ্রর প্রথম নায়িকা কামিনী অমিতাভের ভীষণ কাছের বন্ধু ছিলেন। কামিনীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে অমিতাভ সেই সময়কে বলিউডের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা দেন।

    প্রসঙ্গত, গত মাসেই ঐশ্বর্য রাই বচ্চন অমিতাভের জন্মদিনে উপলক্ষে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন এবং সেই পোষ্টের মাধ্যমেই আরাধ্যাও দাদুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়।

