    কলকাতার এই সুন্দরীর প্রেমে হাবুডুবু খান অমিতাভ! রেখা-জয়া নয়, বিগ বি-র ১ম প্রেমিকা ছিলেন তিলোত্তমা-বাসী

    বিখ্যাত লেখক এবং চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ, হানিফ জাভেরি অমিতাভ বচ্চনের প্রথম বান্ধবীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই মহিলার নাম ছিল মায়া।

    Published on: Feb 26, 2026 9:43 PM IST
    By Tulika Samadder
    অমিতাভ বচ্চন, রেখা ও জয়াকে নিয়ে চর্চার কোনো অন্ত নেই। তবে জানেন কি, বিগ বি-র প্রথম প্রেম আসলে ছিলেন এক বাঙালি মহিলা। কলকাতায় চাকরি করার সময়, যার সঙ্গে সম্পর্ক জড়ান অমিতাভ। মেরি সহেলি নামে একটি পডকাস্টে, বিখ্যাত লেখক এবং চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ, হানিফ জাভেরি অমিতাভ বচ্চনের প্রথম বান্ধবীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই মহিলার নাম ছিল মায়া।

    অমিতাভ বচ্চন। (PTI)
    এই বাঙালি কন্যে মায়া ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে কর্মরত ছিলেন। কলকাতায় চাকরিসূত্রে থাকাকালীন অমিতাভ প্রেম পড়েন মায়ার। একে-অপরের প্রেমে পাগল ছিলেন তাঁরা।

    শোনা যায় যে, অমিতাভ যখন তাঁর সিনেমার কেরিয়ার গড়তে মুম্বই চলে আসেন, তখন তিনি নিজের কাকার সঙ্গে থাকতেন। আর এই সময়তে নাকি মায়াও মাঝেমধ্যেই নিজের মনের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মায়ানগরীতে। আর তাতে বেশ ভয় পেয়েছিলেন অমিতাভ। কারণ তিনি অনুভব করছিলেন যে, তাঁর কাকা মায়ার আগমন পছন্দ করছন না।

    অমিতাভের মনে ভয় ছিল, মা তেজি বচ্চন মায়ার কথা জানতে পারলেও সমস্যা হতে পারে। শোনা যায়, প্রকাশ্যে নাকি অমিতাভের সঙ্গে ফ্লার্ট করতেন মায়া, যা অস্বস্তিতে ফেলত অভিনেতাকে। এরপরই অভিনেত শরনাপন্ন হন মেহমুদের ভাই আনোয়ার আলীর। নিজের উদ্বেগের কথা প্রকাশও করেন।

    আনোয়ারই নাকি অমিতাভকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ‘তুমি মায়ার সঙ্গে তোমার গোটা জীবন কাটাতে পারবে না। বচ্চন পরিবারে তাঁর সাথে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে, এবং তুমি যত এগোবে, ততই আরও সমস্যা তৈরি হবে।’ এরপরই সেই সম্পর্ক ভেঙে দেন অমিতাভ বচ্চন।

    ১৯৭০ সালে, পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে জয়া ভাদুড়ির সঙ্গে প্রথম দেখা অমিতাভ বচ্চনের। সেই সময় জয়া তারকা খ্যাতি পেয়েছেন,বলিউড কেরিয়ারও বেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তবে তাতে আটকায়নি প্রেম।

    অমিতাভ আর জয়ার বিয়ে ছিল, চট মঙ্গনি, পট বিহা! এর কারণও বেশ মজার। অমিতাভ এবং জয়া তাঁদের 'জাঞ্জির' ছবির সাফল্য উদযাপন করতে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে লন্ডনে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিগ বি-র বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন দুজনকে বিয়ের আগে একসঙ্গে ছাড়তে সম্মত ছিলেন না। তাই যেদিন বিয়ে করেন, সেদিনের রাতের ফ্লাইটেই লন্ডনে যান। ১৯৭৩ সালের ৩ জুন বিয়ে করেছিলেন অমিতাভ ও জয়া বচ্চন।

