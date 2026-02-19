Edit Profile
    Navya Naveli Nanda: বচ্চন পরিবারের ‘ব্যতিক্রমী’ নাতনি! কেন বলিউডে এলেন না? খোলসা করলেন শ্বেতা-তনয়া

    অমিতাভ বচ্চনের নাতনি, ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ভাইঝি এবং শ্বেতা বচ্চন ও নিখিল নন্দার মেয়ে— নব্যা নভেলি নন্দা। বচ্চন পরিবারের উত্তরসূরি হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি রুপোলি পর্দায় পা রাখেননি, তা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই কৌতূহল ছিল। এবার কারণ দর্শালেন নব্য়া নিজে।

    Published on: Feb 19, 2026 12:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    চ্চন পরিবারের রক্ত যাঁর ধমনীতে বইছে, তাঁর গন্তব্য বলিউড হবে— এটাই স্বাভাবিক ছিল। অমিতাভ বচ্চন থেকে জয়া বচ্চন, অভিষেক থেকে ঐশ্বর্য— সবাই রুপোলি পর্দার জাদুকর। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবল শ্বেতা বচ্চন নন্দার কন্যা নব্যা নভেলি নন্দা। গ্ল্যামার দুনিয়ার হাতছানি এড়িয়ে কেন তিনি ব্যবসায়িক জগতকে বেছে নিলেন, তা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন তিনি।

    বচ্চন পরিবারের ‘ব্যতিক্রমী’ নাতনি! কেন বলিউডে এলেন না? খোলসা করলেন শ্বেতা-তনয়া
    পরিবার কি বাধা দিয়েছিল?

    অনেকেরই ধারণা ছিল, হয়তো পরিবার থেকে তাঁকে অভিনয়ে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু নব্যা স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিষয়টি একেবারেই তেমন নয়। বরং তাঁর পরিবার সবসময় তাঁকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। নব্যা বলেন, “পরিবার আমাকে কোনওদিন বলেনি যে তোমাকে মুভি করতেই হবে, আবার কেউ আমাকে বাধাও দেয়নি। সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি আমার ছিল।”

    ব্যবসায়িক উত্তরাধিকারের টান:

    নব্যা জানান, তাঁর মধ্যে অভিনয়ের চেয়ে তাঁর বাবার (নিখিল নন্দা) পারিবারিক ব্যবসার প্রতি টান বেশি ছিল। তিনি বলেন, “আমি চতুর্থ প্রজন্মের সন্তান হিসেবে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা (এ্যাসকর্টস গ্রুপ) এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই আমি বাবাকে কাজ করতে দেখে বড় হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আমি অভিনয়ের চেয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে বেশি সফল হতে পারব।”

    নিজের পরিচয় তৈরির লড়াই:

    বলিউডে না এলেও নব্যা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। তিনি ‘আরা হেলথ’ (Ara Health) নামক একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া তাঁর পডকাস্ট ‘হোয়াট দ্য হেল নব্যা’ দারুণ জনপ্রিয়। নব্যা মনে করেন, অভিনয়ের বাইরেও একজন নারী হিসেবে নিজের শক্তিশালী পরিচয় তৈরি করা সম্ভব। তিনি বলেন, “আমি যে কাজটা করছি, তাতে আমি খুশি। অভিনয়ের প্রতি আমার সেই তীব্র প্যাশেন কোনওদিন ছিল না যা একজন পেশাদার শিল্পীর থাকা উচিত।”

    বচ্চন পরিবারের সমর্থন:

    দাদু অমিতাভ বচ্চন নাতনির এই সিদ্ধান্তে গর্বিত। নব্যা জানান, দাদু সবসময়ই তাঁর কাজের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে উৎসাহ দেন। বলিউডের জাঁকজমক থেকে দূরে থেকেও নব্যা আজ নিজের যোগ্যতায় একজন সফল তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।‘

    নব্য়া চলচ্চিত্র থেকে দূরে থাকলেও তাঁর ভাই অগস্ত্য নন্দা চলচ্চিত্রে তার কর্মজীবন শুরু করেছেন। তিনি দ্য আর্চিজ এবং এই বছর মুক্তি পাওয়া ইক্কিস চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। অগস্ত্যের সঙ্গে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র ও অক্ষয় কুমারের ভাগ্নি সিমর ভাটিয়া।

