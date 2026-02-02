অমিতাভের ভিডিয়োয় হামেশা উঁকি পাশের বাড়ির লোকের, জানেন কি বচ্চনদের প্রতিবেশির পরিচয়!

অমিতাভ বচ্চন প্রতি রবিবার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন, শুভেচ্ছাও জানান। আজকাল এই ভিডিয়োগুলোতে পপারাজ্জিদের ক্যামেরায় বন্দি হচ্ছেন তাঁর প্রতিবেশীরাও। এমনকী, সেই ভাইরাল মুখগুলোর পরিচয় জানার জন্য বেশ উদগ্রীবও হয়ে পড়েছে নেটপাড়া।
মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন বিগত ৫৫ বছর ধরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শাসন করছেন। এমনকি ৮৩ বছর বয়সে এসেও, অভিনেতা চলচ্চিত্রে সক্রিয়। এছাড়াও প্রতি বছর হোস্ট করেন কেবিসি শো। রবিবার করে এখনও তাঁর বাড়ির বাইরে ভিড় জমে। নিজের বাংলো জলসা থেকে বের হন অমিতাভ। হাজার হাজার মানুষকে অভিবাদন জানান নিয়মিত।
আর আজকাল অমিতাভ বচ্চনের ঠিক পিছনের একটি বাড়ি থেকে উঁকি মারতে দেখা যায় তাঁর প্রতিবেশীদের। আর যাদের নিয়ে আজকাল নেটপাড়ার উৎসাহ ক্রমাগত বাড়ছে। এবার ভাইরাল অমিতাভের প্রতিবেশীর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট।
অমিতাভ বচ্চনের এই প্রতিবেশী গুজরাটি। এই পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে দেখা গিয়েছে অমিতাভের ভিডিয়োতে। এই প্রতিবেশীর নাম নির্মণি জেসরানি। এবার বচ্চন পরিবারের এই প্রতিবেশী অভিনেতার কাছে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। সানডে দর্শনের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছেন, ‘হাই অমিতাভ বচ্চন স্যার, আমি আপনার প্রতিবেশী। আমার নাম নির্মিত যশরানী। প্রতি রবিবার, আপনি আপনার ভক্তদের শুভেচ্ছা জানানোর পরে যেভাবে আমাদের দিকে তাকান, তা আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। আপনার এই নম্রতাকে এত কাছ থেকে দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। যদি সম্ভব হয়, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।’
প্রতি রবিবার অমিতাভ বচ্চন তাঁর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ভক্তদের তাঁর একঝলক দেখাতে আসেন। কখনও কখনও ভক্তদের হুডি, টি-শার্টও উপহার দেন। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োতেও দেখা যাচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের ভক্ত ও প্রতিবেশীদের। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বচ্চন পরিবারের এত কাছাকাছি থাকার পরও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাননি তিনি। এমন পরিস্থিতিতে অভিনেতাকে ট্যাগ করে তাঁর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভক্তদের অনুরোধ জানিয়েছেন প্রতিবেশী নির্মাণ। অভিনেতার সাথে দেখা করতে চান। এখন অমিতাভ তাঁর এই তরুণ প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, সেটাই দেখার অপেক্ষায়।