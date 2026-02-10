Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শেষমেশ প্রতিবেশীর ইচ্ছেপূরণ করলেন অমিতাভ! ডাকলেন জলসায়, দিলেন বিশেষ উপহারও

    অমিতাভ বচ্চনের প্রতিবেশীরা বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে প্রতিবেশীর স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। অমিতাভ তাঁকে জলসায় আমন্ত্রণ করেন, সঙ্গে হাতে তুলে দেন বিশেষ উপহারও। 

    Published on: Feb 10, 2026 10:11 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অমিতাভ বচ্চনের সানডে দর্শনের ভিডিয়োতে আজকাল হামেশাই দেখা যায়, বাংলোর পিছনে থাকা একটি বাড়ি থেকে উঁকি মারছে একটি তরুণ। কখনো তাঁর সঙ্গে থাকে তাঁর পরিবারও। এটি একটি গুজরাটি পরিবার, যা বচ্চন পরিবারের প্রতিবেশী। অমিতাভের পাশের বাড়িতে বসবাসকারী নির্মিত যশরানি সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একবার অভিনেতার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আর দেখা গেল যে, সেই বার্তা পৌঁছে গিয়েছে অমিতাভের কাছে। নির্মিতকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি।

    প্রতিবেশীর সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন।
    প্রতিবেশীর সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন।

    নির্মিতের এই স্বপ্ন পূরণের পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অমিতাভ তাঁর প্রতিবেশি যশরানিদের সঙ্গে দেখা করেন। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে নির্মিত লেখেন যে, ২০২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দেখা করেন তাঁরা। তাঁকে বিকেল 5 টায় অভিনেতার বাড়ি জলসার ভিতরে ডাকা হয়েছিল। নির্মিত বলেছিলেন যে তিনি তার চোখের সামনে একটি সরাসরি রবিবারের দর্শন দেখেছিলেন যেখানে অভিনেতা তার ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এরপর নির্মিতের সঙ্গেও কথা বলেন বিগ বি।

    নির্মিত পা স্পর্শ করতে চাইলে, অমিতাভ বাধা দেন। এরপর একসঙ্গে ছবি তোলেন। নির্মিত নিজের ঘরে অমিতাভের অটোগ্রাফ করা ছবি সাজিয়েছেন। উপহারে অভিনেতা তাঁকে তার ছবির প্রিন্ট-সহ একটি টি-শার্ট উপহার দিয়েছেন। নির্মিত বলেছিলেন যে এটি তার স্বপ্ন ছিল যা সত্যি হয়েছে।

    কিছুদিন আগে নির্মিত একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি অমিতাভ বচ্চনের সেই প্রতিবেশী, যাকে তাঁর সানডে দর্শনের ভিডিয়োতে দেখা যায়। তাঁর এই ভিডিয়োগুলি ভাইরাল হওয়ার পরে, অবশেষে অমিতাভের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন নির্মিত।

    কাজের কথা বললে, অমিতাভ বচ্চনকে শেষ দেখা গিয়েছে কল্কি ২৮৯৮ সিনেমায়। ছবির প্রথম অংশটি পছন্দ করেছেন দর্শকরা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রভাস ও দীপিকা পাড়ুকোন। কিন্তু জানা গিয়েছে, দীপিকা এই প্রজেক্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আর তার জায়গায় এসেছেন সাঁই পল্লবী। শীঘ্রই দ্বিতীয় পার্টের কাজ শুরু হবে। এ ছাড়া অমিতাভ তাঁর টিভি শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতির নতুন সিজন নিয়েও ব্যস্ত থাকবেন।

    News/Entertainment/শেষমেশ প্রতিবেশীর ইচ্ছেপূরণ করলেন অমিতাভ! ডাকলেন জলসায়, দিলেন বিশেষ উপহারও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes