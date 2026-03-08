Edit Profile
    Master Laddu Murder Case: শিশুশিল্পীর মর্মান্তিক হত্যা, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় অমিতাভের সহশিল্পী মাস্টার লাড্ডুকে

    অমিতাভ বচ্চনের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন এমন একজন শিশুশিল্পী। এই শিশু শিল্পীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিকে হতবাক করে দিয়েছিল। 3 জন লোক তাকে শ্বাসরোধ করেছিল।

    Published on: Mar 08, 2026 8:01 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছবির নাম ‘মিস্টার নটবরলাল’। সেই বিখ্যাত দৃশ্য, যেখানে ছোট্ট এক কিশোরকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। মনে পড়ে সেই গোলগাল মিষ্টি চেহারার ছেলেটিকে? যার নাম ছিল ‘মাস্টার লাড্ডু’। আসল নাম ইন্দ্রজিৎ সিং। অমিতাভ বচ্চন থেকে শুরু করে ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনী—সত্তরের দশকে প্রায় সব বড় তারকার সঙ্গেই স্ক্রিন শেয়ার করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সাফল্যের আকাশ যে রক্তে রাঙা হবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি বলিউড।

    শিশুশিল্পীর মর্মান্তিক খুন, কিডন্যাপের পর হত্যা করা হয় ‘খুদে অমিতাভ’ মাস্টার লাড্ডুকে
    শিশুশিল্পীর মর্মান্তিক খুন, কিডন্যাপের পর হত্যা করা হয় 'খুদে অমিতাভ' মাস্টার লাড্ডুকে

    সফল কেরিয়ার ও জনপ্রিয়তা:

    শুরুটা ‘দো আনজানে’ দিয়ে: ১৯৭৬ সালে অমিতাভ বচ্চন ও রেখা অভিনীত ‘দো আনজানে’ ছবিতে তাঁদের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করে সবার নজর কাড়েন লাড্ডু। ‘মিস্টার নটবরলাল’ (১৯৭৯) ছবিতে ছোটবেলার অমিতাভের চরিত্রে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে।

    মাস্টার লাড্ডু কাজ করেছিলেন জিতেন্দ্র, সঞ্জয় দত্ত, মাধুরী দীক্ষিতের মতো তারকাদের সঙ্গেও। টলিপাড়ার অন্দরে বলা হতো, বড় হয়ে লাড্ডুই হবেন বলিউডের নতুন সেনসেশন।

    যে রাতে শেষ হয়ে গেল সব:

    ১৯৮৯ সাল। লাড্ডু তখন ১৮ বছরের তরুণ। শিশুশিল্পী থেকে নায়ক হিসেবে পা রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে ঘটে যায় সেই নারকীয় ঘটনা। মাত্র কয়েক বর্গফুটের ফ্ল্যাট ভাড়ার বিবাদ কেড়ে নেয় এই প্রতিভার প্রাণ।

    খুনের কারণ ও বীভৎসতা:

    রিপোর্ট অনুযায়ী, মাস্টার লাড্ডুর বাবা ভগবন্ত এস আনন্দের সঙ্গে তাঁদের বাড়িওয়ালার ফ্ল্যাট খালি করা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ চলছিল। চুক্তির মেয়াদ ফুরনোর আগেই পরিবারটিকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। সেই বিবাদ চরম আকার ধারণ করে এক রাতে। তিন আততায়ী মিলে বছর আঠারোর ইন্দ্রজিৎ বা লাড্ডুর গলা টিপে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। পরবর্তীকালে এই হত্যাকাণ্ডে আহমেদ বাবাজান শেখ নামে এক ব্যক্তির নাম জড়ায়।

    amitabh bachchan master laddu aka inderjeet singh
    amitabh bachchan master laddu aka inderjeet singh

    বিস্মৃতির অন্তরালে এক প্রতিভা:

    আজও যখন ‘নটবরলাল’ বা ‘দো আনজানে’ টিভিতে চলে, দর্শকরা লাড্ডুর সারল্য দেখে হাসেন। কিন্তু পর্দার পেছনের এই নিষ্ঠুর বাস্তব ক’জন জানেন? এক সম্ভাবনাময় নক্ষত্রের এমন করুণ বিদায় আজও বলিউডের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

    এই উজ্জ্বল শিল্পীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিকে হতবাক করে দিয়েছিল। আজও মাস্টার লাড্ডুকে তাঁর চরিত্রের জন্য স্মরণ করা হয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না তাঁর জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা।

