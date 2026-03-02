৬ বছরের মেয়েকে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে স্ত্রী, চিন্তায় দিন কাটছে গায়ক-অভিনেতা অ্যামির

৬ বছরের মেয়েকে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে স্ত্রী, চিন্তায় দিন কাটছে গায়ক-অভিনেতা অ্যামির
গায়ক ও অভিনেতা অ্যামি ভার্ক তার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন নোট লিখে প্রকাশ করেছেন যে তার স্ত্রী এবং মেয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটকা পড়েছেন।
গায়ক-অভিনেতা অ্যামি ভার্ক সোমবার তার সোশ্যাল মিডিয়ায় মার্কিন-ইরান সংঘাত সম্পর্কে একটি আবেগঘন নোট লিখেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের মধ্যে তার স্ত্রী এবং ৬ বছরের মেয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আটকে পড়েছেন। তিনি তার মেয়ের বলা একটি হৃদয়বিদারক কথা প্রকাশ করেছিলেন, লিখেছেন যে তিনি কেবল তার পরিবারের জন্য নয়, ক্ষতিগ্রস্ত সকলের জন্য শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।
অ্যামি তার পরিবারের সাথে পাঞ্জাবে থাকেন কিন্তু ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন যে তার স্ত্রী এবং মেয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে তার মেয়ে তাকে আশ্বস্ত করেছে যে তারা ভালো আছে।
আরও পড়ুন: 'লেজেন্ড বোধহয় এমনই হন...', মাঝ আকাশে সৌরভের কর্মকাণ্ড দেখে মুগ্ধ মিমি
তিনি লেখেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরাতে পরিস্থিতি আমায় দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। আমার স্ত্রী এবং আমার ৬ বছরের মেয়ে সেখানে আছে, এবং একজন স্বামী এবং বাবা হিসেবে, এই ধরণের সময়ে আবেগপ্রবণ এবং উত্তেজনা বোধ না করা অসম্ভব। আমার মেয়ে আমায় বলছে যে বাবা, যদি কিছু ঘটে তবে আমি আমার বিছানার নীচে লুকিয়ে থাকব। আমি খুব সাহসী মেয়ে, বাবা, চিন্তা করবে না।’
অভিনেতা আরও লেখেন, ‘এই কথা একজন বাবা কোনওদিন শুনতে চান না। প্রতিটি খবরের আপডেট ব্যক্তিগত মনে হয়। আমরা জনজীবনে যতই শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, দিনের শেষে আমরা পরিবারের সদস্য।’ ‘খেল খেল মে’ এবং 'ব্যাড নিউজ অভিনেতা আরও জানান যে তাঁর প্রার্থনা কেবল তার পরিবার নয়, ক্ষতিগ্রস্ত সকলের জন্য।
তিনি বলেন, ‘আমি জানি আরও অনেক পরিবার একই ভয় এবং উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রার্থনা কেবল আমার প্রিয়জনদের জন্য নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। আমি সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে চাই। আমাকে যা বলা হচ্ছে তা থেকে, তারা এই সময়ে মানুষ নিরাপদ এবং সমর্থিত থাকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। এর জন্য, আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আসুন আমরা শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সেখানে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যাই। এই পর্যায়টি শীঘ্রই কেটে যাক এবং সমস্ত পরিবার নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করুক।’
আরও পড়ুন: 'ও খুব সিরিয়াস মেয়ে... ', কোয়েলের রাজনীতি যোগ নিয়ে যা বললেন শতাব্দী
মার্কিন-ইরান দ্বন্দ্ব
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাকি দেশগুলিতে সমস্ত ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং অনেক ভারতীয় সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন যে তারা আবুধাবি এবং দুবাই সহ বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়েছেন। পিভি সিন্ধু, বিষ্ণু মাঞ্চু, সোনাল চৌহান , শ্রীজা কোনিদেলা, এশা গুপ্তা এবং আরও অনেকে অনলাইনে তাদের অবস্থা আপডেট করেছেন। ইন্ডিগো, আকাসা এয়ার, কাতার এয়ারওয়েজ এবং এমিরেটস সহ প্রধান বিমান সংস্থাগুলি তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে।