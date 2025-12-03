তিন মেয়ের কেউ নন, জাদুকরের সামনে বসে থাকা মেয়েটি একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী

তিন মেয়ের কেউ নন, জাদুকরের সামনে বসে থাকা মেয়েটি একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী
ছোটবেলার স্মৃতি সব সময় মধুর হয়, পিছনে ফিরে দেখা সেই সমস্ত ছবি যখন চোখের সামনে উঠে আসে তখন মনে পড়ে যায় অনেক ভুলে যাওয়া কথা। কিন্তু সেই সব ছবির মধ্যে যদি থাকে কোনও বিখ্যাত তারকার ছবি, তাহলে সেটি যে নিতান্তই খুব কাছের এবং স্পেশাল ভাবে তা বলাই বাহুল্য।
সম্পতি এমন একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছে যেখানে দেখা যাচ্ছে পিসি সরকার জুনিয়র নিজের ঘরে বসে রয়েছেন এবং একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে হাতের কায়দায় শেখাচ্ছেন ম্যাজিক করা। কিন্তু কে এই ছোট্ট মেয়েটি? না, পিসি সরকার জুনিয়রের তিন মেয়ের কেউই নন এই ছোট্ট মেয়েটি।
পিসি সরকার জুনিয়ারের সামনে বসে যে ছোট্ট মেয়েটি নিষ্পাপ চোখে তাকিয়ে রয়েছে এবং ম্যাজিক শিখে নেওয়ার অদম্য ইচ্ছে রয়েছে যার মধ্যে সেই ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু এখনকার সময়ের একজন খুব সুপরিচিত অভিনেত্রী। চলতি বছরেই একটি ছবি মুক্তি পেয়েছে এই নায়িকার। ছোট পর্দা এবং বড় পর্দা দুই জায়গাতেই চুটিয়ে অভিনয় করছেন ইনি।
ছবিতে যে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে তিনি হলেন অভিনেত্রী অমৃতা চট্টোপাধ্যায়। তবে শুধু ছোটবেলার ছবি পোস্ট করেননি তিনি, করেছেন সদ্য তোলা একটি ছবিও। সম্প্রতি যে ছবিটি জোজো জেঠু অর্থাৎ পিসি সরকার জুনিয়ারের সঙ্গে তিনি তুলেছেন সেটি মৌবনির বিয়ের দিনের ছবি।
ছবি দুটি পোস্ট করে অভিনেত্রী ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘তখন আর এখন। যখন উনি বলেছিলেন, মনে আছে এই পোজ? চলো আবার সেটাই করি। ছবিটি ওঁর মেয়ের বিয়ের ছবি। আপনি জানেন এই মানুষটি আদ্যপ্রান্ত একটি ম্যাজিক। মৌবনিদির বিয়েতে জোজো জেঠুর সঙ্গে।’
প্রসঙ্গত, ‘মানভঞ্জন’ সিনেমায় অনির্বাণ এবং সোহিনীর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে অভিনয় করেছিলেন তিনি। চলতি বছর মুক্তি পেয়েছে অভিনেত্রীর ‘ভুতপূর্ব’, যা মানুষের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়াও ‘দময়ন্তী’, ‘ব্যোমকেশ’, ‘তিন কাপ চা’, ‘অন্য বসন্ত’ সহ একাধিক ছবি এবং সিরিজে অভিনয় করেছেন অমৃতা।
উল্লেখ্য, গত ৩০ নভেম্বর সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন পিসি সরকার (জুনিয়র)-এর মেজো মেয়ে মৌবনি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তিন মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছিলেন জাদুকর। অবশেষে সেখান থেকেই চন্দননগরের সৌম্যকে বেছে নেওয়া হয় মেজ জামাই হিসেবে।
