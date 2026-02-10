Edit Profile
    রাঘবকে ‘হ্যান্ডসাম’ বলল এক মহিলা, ক্লিনবোল্ড MP, রাগ করল বউ পরিণীতি?

    রাঘব চাড্ডাকে ঘিরে নেটপাড়ায় এক মহিলা ইনফ্লুয়েন্সারের ‘হ্যান্ডসাম’ মন্তব্যে সপাটে ছক্কা হাঁকালেন পরিণীতি চোপড়া। কী লিখলেন রাঘব ঘরণী?

    Published on: Feb 10, 2026 8:28 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বর জাঁদরেল রাজনীতিক হতে পারেন, কিন্তু গ্ল্যামারের বিচারে তিনিও যে কোনও বলিউড হিরোর চেয়ে কম যান না, তা আরও একবার প্রমাণিত হলো। আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডাকে এক মহিলা ‘হ্যান্ডসাম’ বলে সার্টিফিকেট দিতেই ময়দানে নামলেন খোদ ঘরণী পরিণীতি চোপড়া। তবে ঝগড়া করতে নয়, বরং এক গাল হেসে সগর্বে স্বীকার করে নিলেন— রাঘব আসলেই সুদর্শন!

    রাঘবকে ‘হ্যান্ডসাম’ বলল এক মহিলা, ক্লিনবোল্ড আপ MP, রাগ করল বউ পরিণীতি?
    ঘটনার সূত্রপাত ২০ টাকার সিঙ্গাড়ায়

    সম্প্রতি এক সমাজমাধ্যম প্রভাবী (ইনফ্লুয়েন্সার) দম্পতি একটি ভিডিও শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায়, বিমানবন্দরে এখন অত্যন্ত সস্তায় চা-সিঙাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আর এই অসাধ্য সাধনের কৃতিত্ব তাঁরা দিয়েছেন রাঘব চাড্ডাকে। উল্লেখ্য, রাঘবই সংসদে বিমানবন্দরের খাবারের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে সরব হয়েছিলেন। ভিডিওর এক পর্যায়ে ওই যুবক তাঁর সঙ্গিনীকে প্রশ্ন করেন, ‘রাঘব চাড্ডাকে কেমন লাগে?’ যুবতী এক মুহূর্ত সময় না নিয়ে লাজুক হেসে উত্তর দেন, ‘হ্যান্ডসাম!’

    পরিণীতির ‘পাবলিক’ শিলমোহর

    ভিডিওটি ভাইরাল হতেই নজর এড়ায়নি ‘ইশকজাদে’ কন্যার। সচরাচর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পোস্টের নিচে খুনসুটি করলেও, এভাবে অন্য কারও মন্তব্যে পরিণীতির প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। ওই ভিডিওর নিচে মজার ছলে পরিণীতি লিখে দিলেন, ‘আমিও একমত’ (I totally agree)। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন হাসির ইমোজি। অর্থাৎ, বরের রূপের প্রশংসা অন্য কেউ করলেও যে পরিণীতির তাতে সায় আছে, তা বুঝিয়ে দিলেন অভিনেত্রী।

    কী বললেন রাঘব?

    চুপ করে বসে থাকেননি রাঘবও। তিনি শুধু যে নিজের রূপের প্রশংসা শুনেছেন তা নয়, বরং জনগণের সস্তায় খাবার পাওয়া নিয়েও নিজের আনন্দ প্রকাশ করেছেন। ও ডিওর কমেন্ট বক্সে তিনি পালটা লেখেন, ‘হাহা, আশা করি সিঙাড়াটা আপনাদের ভালো লেগেছে।

    Raghav Chadha and Parineeti Chopra commented on the video.
    বর্তমানে রাজনীতির ময়দান আর গ্ল্যামার দুনিয়ার এই মেলবন্ধন সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ট্রেন্ডিং। ভক্তরা বলছেন, ‘পরিণীতি ঠিকই বলেছেন, রাঘব শুধু দেশের কথাই ভাবেন না, দেখতেও বেশ খাসা!’

    রাঘব-পরিণীতি বিয়ে সেরেছিলেন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। রাজস্থানের উদয়পুরে ধুমধাম করে হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। গত বছর দীপাবলির আগে দুজনের কোল জুড়ে এসেছে ফুটফুটে পুত্র সন্তান। আপতত অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন পরিণীতি।

