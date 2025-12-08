Edit Profile
    Anamika-Uday: মুছলেন উদয়ের সাথে সব ছবি! ‘একা’ অনামিকা, স্বামীর জনপ্রিয়তাই কি কাল হল দাম্পত্যে?

    Published on: Dec 08, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নীল-তৃণার দাম্পত্যে চিড় ধরেছে, ডিভোর্সে পথে হাঁটছেন প্রান্তিক-অঙ্কিতাও। এবার আরও এক টেলি দম্পতির মধ্য়ে দূরত্বের চর্চা জোরালো হল! টেলিপাড়ার মিষ্টি জুটি উদয় প্রতাপ সিং এবং অনামিকা চক্রবর্তী। ভালোবেসে পরস্পরের হাত ধরেছিলেন দুজনে। সাদামাটাভাবে বিয়েটাও সারেন বছর আড়াই আগে। তাঁদের দাম্পত্য়ের টুকরো ঝলক হামেশাই ভক্ত মনে দাগ কাটত। কিন্তু আচমকাই দুজনের মধ্য়ে দূরত্ব!

    মুছলেন উদয়ের সাথে সব ছবি! ‘একা’ অনামিকা, স্বামীর জনপ্রিয়তাই কি কাল হল দাম্পত্যে?
    মুছলেন উদয়ের সাথে সব ছবি! ‘একা’ অনামিকা, স্বামীর জনপ্রিয়তাই কি কাল হল দাম্পত্যে?

    সম্প্রতি ২০২৫ সালের উপলব্ধি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছিলেন অনামিকা। সেখানে বারংবার নিজেকে ‘একা’ বলেছিলেন অভিনেত্রী। যা দেখে ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, ‘উদয়-অনামিকার মধ্যে সব ঠিক আছে তো?’ সেই প্রশ্নের আগুনে ঘি ঢেলে উদয়ের সঙ্গে নিজের বিয়ের ছবি-সহ বাকি সমস্ত ছবি ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম থেকে মুছে ফেললেন অনামিকা। যদিও উদয়ের প্রোফাইলে কিন্তু জ্বলজ্বল করছে তাঁদের সুখী দাম্পত্যের ঝলক। ছবি ডিলিট করলেও উদয়কে আনফলো করেননি অনামিকা।

    তবে রবিবার মধ্যরাতে রায়ান-পারুলের একটি ফ্যানপেজের পোস্ট শেয়ার করেন অনামিকা। সেখানে রায়ান-পারুলের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের ঝলক রয়েছে। পর্দার বউয়ের পিঠে মলম লাগাচ্ছেন নায়ক। এই দৃশ্য দেখে অনামিকা নাকি ‘জেলাস’ হবেন দাবি করা হয়েছে পোস্টে।

    এর জবাবে অনামিকা লেখেন,'বাবা তোমারও পারো বটে… বেশ ভালো। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেল যে, ছবির সিলেকশনটা ঠিক মিলছে না… হিয়া শুধু একজনকে নিয়েই জেলাস হতে পারে, আর কারুর জায়গা নেই সেখানে'। সেই মিম বানাতে অনামিকার যে ছবিটি ব্যবহার হয়েছে তা এখানে আকাশ নীল ধারাবাহিকে নায়িকা মানে হিয়ার বেশে তোলা অনামিকার ছবি।

    এখানে আকাশ নীলে নায়িকা চরিত্রে শেষ দেখা গিয়েছে অনামিকাকে। হালে মিঠিঝোরাতে নেতিবাচক চরিত্রে দাগ কাটলেও অনেকদিন লিড চরিত্রে সুযোগ পাননি অনামিকা। ওদিকে তরতরিয়ে এগিয়েছে উদয়ের কেরিয়ারগ্রাফ। পরিণীতার নায়ক এখন গোটা বাংলার হার্টথ্রব। সেই জনপ্রিয়তাই কি কাল হল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে?

    ২০২৫ সাল নিয়ে হালে একটি পোস্ট করেছিলেন অনামিকা। সেখানে নায়িকা লেখেন, ‘এই বছরটি আমার জন্য এক রোলারকোস্টার। যদিও, সত্যি বলতে এমন জার্নি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। হয়তো ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু আমার কোনও অনুশোচনা নেই। আমি যে পথ বেছে নিয়েছি, তা আমি নিজের জন্যই বেছেছি। কেউ আমার জন্য আমার পথ নির্ধারণ করে দেয়নি। আমি আমার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে অটল। অবশেষে ২৯ বছর বয়সে আমি যা শিখেছি তা হলো, প্রকৃত সুখ সেই মানুষদের কাছ থেকে আসে যারা আপনাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, কারও জীবনে আনন্দ এনে, সহানুভূতি দেখানোর মাধ্যমে এবং ভালোবাসার মাধ্যমে। এখন আমার কাছে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

    অনামিকা জানান, তিনি উপলব্ধি করেছেন এই জীবনপথে তিনি একা। অভিনেত্রী লেখেন,'কেউ আমার পাশে সে ভাবে থাকবে না, যেমনটা হয়তো আমি আশা করেছিলাম। জীবন আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আর এই সবকিছু থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে এই জীবনে আমার আসল উদ্দেশ্য হলো ভালো মানুষ হওয়া। যাঁরা আমার পাশে থাকে তাঁদের উৎসাহিত করা এবং যাঁরা আমার পাশে থাকবে না তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। আত্মনির্ভর হওয়া জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন অনামিকা। তবে একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ভালোবাসা অনেক বাধাকে ছাপিয়ে যায়। তাঁর কথায়, ‘মানসিক নির্ভরতা দুর্বলতা নয়, এটা মানবিক। তুমি নিজের টাকা, নিজের সম্পত্তি, নিজের জীবন তৈরি করতে পারো। কিন্তু যখন ভালোবাসা এবং আবেগের প্রশ্ন ওঠে, তখন কারও উপর নির্ভরশীল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর যদি তুমি কারও উপর আবেগতাড়িত হয়ে যদি নির্ভর করতে না পারো, তা হলে তাকে ছেড়ে দাও। সে বন্ধু হোক, প্রেমিক হোক, এমনকী পরিবার হোক। সত্যিকারের মানুষই থেকে যায়। মিথ্যা সম্পর্ক ভেঙে যায়।'

