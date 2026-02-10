Edit Profile
    Anamika-Uday: বিচ্ছেদ জল্পনা উড়িয়ে রায়ান-পারুলের সঙ্গে একফ্রেমে অনামিকা, কোথায় জমল আড্ডা?

    Anamika-Uday: উদয়-অনামিকার দাম্পত্যের দূরত্ব নিয়ে হালে কম চর্চা হয়নি। কিন্তু সবটাই যে ভুয়ো তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল। বরের শ্য়ুটিং ইউনিটের বন্ধুদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে মজে অনামিকা। 

    Published on: Feb 10, 2026 10:01 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ‘পরিণীতা’ সিরিয়ালের গল্পে রায়ান এবং পারুলের জীবনের কলেজের অধ্যায় অনেক আগেই শেষ হয়েছে। কিন্তু পর্দার সেই কলেজের বন্ধুত্ব যে বাস্তবেও অটুট, তার প্রমাণ মিলল ব্রাইড মাইন্ডস কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অফস্ক্রিন রিইউনিয়নে। শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা সরিয়ে এদিন একফ্রেমে ধরা দিলেন সিরিয়ালের কলাকুশলীরা।

    রায়ান-পারুলের সঙ্গে একফ্রেমে অনামিকা, বরের সঙ্গে চুটিয়ে মজা করলেন উদয়-ঘরণী
    রায়ান-পারুলের সঙ্গে একফ্রেমে অনামিকা, বরের সঙ্গে চুটিয়ে মজা করলেন উদয়-ঘরণী

    অফস্ক্রিন পিকনিকে খোশমেজাজে ধরা দিলেন রায়ান ও পারুল। এদিন কোনও প্রতিযোগিতা নয়, শিরিনও মিশে গেল ন্যাড়াগোয়ালের বিটি পারুলের সঙ্গে মস্তিতে। আর এই পিকনিকের সবচেয়ে বড় চমক ছিল অনামিকার উপস্থিতি। রায়ানের বাস্তব জীবনের বউ,অনামিকার সঙ্গে গোটা পরিণীতা ইউনিটের সখ্যতা কারুর অজানা নয়।

    এদিনের রিইউনিয়নে তাই শামিল অনামিকাও। গত কয়েক মাসে উদয়-অনামিকার দাম্পত্যও চর্চায় থেকেছে। যদিও এই দম্পতি বারবার প্রমাণ করে দেন সব নেতিবাচকতা থেকে দূরে একসঙ্গেই রয়েছেন তাঁরা।

    এই আনন্দ আসরে উদয়ের পাশে অনামিকাকে হাসিমুখে দেখে সেই সব জল্পনায় কার্যত জল পড়ল। শুধু তাই নয়, অনামিকাকে দেখা গেল সিরিয়ালের নায়িকা ঈশানীর সঙ্গেও একফ্রেমে বন্দি হতে। এদিন সাদা টিশার্ট আর ক্রিম রঙা বোতাম-খোলা শার্টে হ্যান্ডসাম দেখালো উদয়কে। চকোলেট রঙা শর্ট ড্রেসের সঙ্গে ডেনিমের জ্য়াকেটে অনামিকা।

    দু-দিন আগে বিশের কোঠার একদম অন্তিম লগ্নে এসে একটা আত্ম-উপলব্ধিমূলক পোস্ট লিখেছিলেন অনামিকা। যা নিয়ে কম চর্চা হয়নি। তিনি লিখেছিলেন, 'বছরের পর বছর বহু মানুষকে দেখেছি যারা আত্মকেন্দ্রিক, অসৎ এবং চালাক। তাই আমি এখন সচেতন থাকি। আমি শুধু এখন নিজের। অন্য কারও নই।’

    পিকনিকের ফাঁকে অনামিকা-ঈশানীরা
    পিকনিকের ফাঁকে অনামিকা-ঈশানীরা

    অনামিকা আরও লেখেন, ‘আজ আমি বহু মানুষকে চিনি কিন্তু সবাই আমার পরিচিত কেউ আপনজন নয়। যারা শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় মনে থাকে তাদের জন্য এখন আর আমি উপলব্ধ নই। সম্পর্কের দরজা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। চাওয়া আর প্রয়োজন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝতে শিখেছি।’

    সবশেষে অনামিকা লেখেন, ‘আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটা বিষয় আরো পরিষ্কার হয়েছে যে স্বাধীনতা ছাড়া ভালবাসা ভালবাসা নয় সেটা নির্ভরশীলতা। দুটির মধ্যে যে সুক্ষ রেখা রয়েছে সেটি বুঝে গেলেই আর অসুবিধা হয় না। তুমি আমার পাশে আছো তার জন্য সত্যিই আমি ধন্য। তবে এখন আমার জীবন আরও শান্ত, আমি এখন নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।’

