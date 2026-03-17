'সময়ই জিতিয়ে দেয়...', উদয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুজবে জল ঢাললেন অনামিকা

'সময়ই জিতিয়ে দেয়...', উদয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুজবে জল ঢাললেন অনামিকা
বিগত কিছু মাস ধরে অনামিকার পোস্ট নিয়ে তৈরি হয়েছিল জল্পনা কল্পনা। অনেকেই ভেবেছিলেন উদয়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে অভিনেত্রীর। একদিকে যেখানে উদয় কাজের মধ্যে ব্যস্ত সেখানে অন্যদিকে বাড়িতেই সময় কাটাতে হচ্ছে অনামিকাকে, সেই জন্যই হয়তো দূরত্ব তৈরি হয়েছে দুজনের মধ্যে, এমনটাই মনে হয়েছিল অনেকের।
কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া জি বাংলা সোনার সংসার মঞ্চে যেভাবে স্ত্রীকে সম্মান জানালেন উদয়, তাতে বিচ্ছেদের সমস্ত জল্পনা কল্পনায় জল ঢেলে যায়। সকলেই বুঝতে পারেন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই রোমান্স এবং কেমিস্ট্রি এখনও একই রকম আছে। বিচ্ছেদের গুঞ্জন নস্যাৎ করতে তাই আরও একবার একটি পোস্ট করলেন অনামিকা।
অনামিকা লেখেন, ‘রাখে হরি মারে কে। কিছু যুদ্ধ কথা দিয়ে জেতা যায় না, সময় জিতিয়ে দেয়। নেতিবাচকতায় ভরা এই পৃথিবীতে কারো সব থেকে শক্ত সাহস হয়ে ওঠো। কারও মুখে হাসি ফোটানোর কারন হও। আর এমন ভাবে বাঁচো, যেন তোমার কাজই তোমার কথার থেকে জোরে কথা বলে।’
অনামিকার এই পোস্ট দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলছেন। যে বা যারা এতদিন ধরে অনামিকা এবং উদয়ের সম্পর্ক নিয়ে গুজব ছড়িয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে এবার জবাব দিলেন অনামিকা নিজের পোষ্টের মাধ্যমে।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো গতকাল সোনার সংসারের মঞ্চে ‘রায়ান’ চরিত্রের জন্য অনামিকার হাত থেকে পুরস্কার নেন উদয়। শুধু তাই নয়, সকলের সামনে স্ত্রীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন তিনি। তিনি এও জানান, এই প্রথম অনুষ্ঠানের মঞ্চে অনামিকাকে নিয়ে এসেছেন তিনি।
বহুদিন ধরে অনামিকা অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মাঝে বেশ কিছুটা সময় তিনি দূরে রয়েছেন অভিনয় থেকে। যদিও এর মধ্যে ‘মিঠিঝোরা’ ধারাবাহিক একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অনামিকা কিন্তু সেটা ভীষণ কম সময়ের জন্য।
অন্যদিকে এই মুহূর্তে উদয় অভিনয় করছেন ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে, যেখানে মূল অভিনেত্রী ঈশানী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উদয়ের নাম জড়ানো হয় বারবার, কিন্তু সেই সমস্ত গুজব যে একেবারে মিথ্যে তা বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন উদয়। এবার বিচ্ছেদের গুঞ্জনের কবরে শেষ ফুল পুঁতলেন অনামিকা নিজেই।
