‘সম্পর্কের দরজা বন্ধ, শুধুই অভিনয় করছি…’, উদয়ের সঙ্গে কী ভালো নেই অনামিকা?

একসময় বাংলা ধারাবাহিকে একের পর এক সিরিয়ালে অভিনয় করতেন অনামিকা চক্রবর্তী। তবে এখন সেই ভাবে সিরিয়ালে দেখা যায় না তাঁকে। উদয় অর্থাৎ অনামিকার স্বামী এই মুহূর্তে লিড রোলে অভিনয় করলেও অনামিকা তেমনভাবে চরিত্র পাচ্ছেন না সিরিয়ালে। এসবের মধ্যেই আবার একটি মন খারাপের পোস্ট করলেন অনামিকা।
অনামিকা বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে তাঁকে ঝর্ণার ধারে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। একটি নীল রঙের শার্ট পরে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এই ছবিগুলো তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু ছবিতে অভিনেত্রীর মুখে হাসি থাকলেও ক্যাপশনে তিনি যে কথাগুলি লিখেছেন তা দেখে মন খারাপ হয়ে যায়।
অনামিকা লেখেন, ‘২০- এর শেষে এসে দাঁড়িয়ে নিজের এমন একটি রূপকে সামনে নিয়ে এগোতে চাই যা ৩০ শেষ হয়ে গেলেও আমার সঙ্গে থাকবে। আমি যা কিছু পার করেছি বা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমি বিশ্বাস করি তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ করে কিছু হয়নি। আমার কাছে আমার জীবন সিনেমার মতো। আমি শুধু সচেতনভাবে অভিনয় করে চলেছি।’
অভিনেত্রী লেখেন, ‘অভিনয় করলেও আমি শুধু এটুকু মাথায় রাখি আমার নিজের গল্পের পরিচালক আমি নিজেই হবো না হলে অন্যরা আমাকে ব্যবহার করে ফেলবে। বছরের পর বছর বহু মানুষকে দেখেছি যারা আত্মকেন্দ্রিক, অসৎ এবং চালাক। তাই আমি এখন সচেতন থাকি। আমি শুধু এখন নিজের। অন্য কারও নই।’
অনামিকা আরও লেখেন, ‘আজ আমি বহু মানুষকে চিনি কিন্তু সবাই আমার পরিচিত কেউ আপনজন নয়। যারা শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় মনে থাকে তাদের জন্য এখন আর আমি উপলব্ধ নই। সম্পর্কের দরজা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। চাওয়া আর প্রয়োজন হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝতে শিখেছি।’
সবশেষে অনামিকা লেখেন, ‘আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর একটা বিষয় আরো পরিষ্কার হয়েছে যে স্বাধীনতা ছাড়া ভালবাসা ভালবাসা নয় সেটা নির্ভরশীলতা। দুটির মধ্যে যে সুক্ষ রেখা রয়েছে সেটি বুঝে গেলেই আর অসুবিধা হয় না। তুমি আমার পাশে আছো তার জন্য সত্যিই আমি ধন্য। তবে এখন আমার জীবন আরও শান্ত, আমি এখন নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।’