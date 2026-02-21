Edit Profile
    ‘বাচ্চা ছেলে’কে বিয়ে করেছেন অনামিকা,! উদয়ের বয়স কত? ফাঁস করল বউ, জানলে অবাক হবেন

    দেখছে ছোট বলে মনে হলেও উদয়ের আসল বয়স আপনাকে চমকে দিতে পারে! জানেন কত?

    Published on: Feb 21, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিপাড়ার অন্যতম ‘পাওয়ার কাপল’ হলেন উদয় প্রতাপ সিং এবং অনামিকা চক্রবর্তী। দীর্ঘ প্রেমের বছর দুয়েক আগে সইসাবুদ করে বিয়ে সেরেছেন তাঁরা, এক মিষ্টি সারমেয়কে নিয়ে সুখী গৃহকোণ দুজনের। তবে উদয়কে দেখতে তাঁর আসল বয়সের তুলনায় বেশ খানিকটা ছোট মনে হয়— আর এই বিষয়টি নিয়েই মাঝেমধ্যে নেটপাড়ায় ট্রোলের মুখে পড়তে হয় এই দম্পতিকে। অনামিকারও চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। এখন আগের থেকে অনেকটাই মোটা তিনি। সম্প্রতি এক নেটিজেন উদয়কে ‘বাচ্চা ছেলে’ বলে সম্বোধন করেন।

    ‘বাচ্চা ছেলে’কে বিয়ে করেছেন অনামিকা,! উদয়ের বয়স কত? ফাঁস করল বউ, জানলে অবাক হবেন
    আসল বয়স ফাঁস করলেন অনামিকা:

    সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নেটিজেন অনামিকাকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেন, “ 'আপনি তো একটা বাচ্চা ছেলেকে বিয়ে করেছেন!' উদয়ের এই ‘চকলেট বয়’ লুক বা কম বয়সি চেহারার কারণেই হয়তো এমন মন্তব্য। তবে এর জবাবে অনামিকা কোনো রাগ না দেখিয়ে বরং সোজাসুজি উদয়ের আসল বয়স জানিয়ে দেন। অনামিকা লেখেন, ‘ওর বয়স ৩৫ বছর।’

    অবাক অনুরাগীরা:

    অনামিকার এই কমেন্টের পরেই হইচই পড়ে গিয়েছে ভক্তদের মধ্যে। অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছেন এটা জেনে যে উদয়ের বয়স ৩৫। কারণ পর্দার পারফরম্যান্স বা অফস্ক্রিন লুক— সব জায়গাতেই তাঁকে দেখলে ২০-এর কোঠার তরুণ বলেই মনে হয়। নেটিজেনদের একাংশ লিখছেন, ‘উদয় দাদাকে দেখে তো বোঝা যায় না যে ওঁর বয়স এত! যেন চিরতরুণ।’

    মিষ্টি সম্পর্কের রসায়ন:

    উদয় এবং অনামিকা একে অপরের পাশে সবসময়ই ঢাল হয়ে দাঁড়ান। বয়সের পার্থক্য বা লুক নিয়ে কে কী বলল, তাতে কান না দিয়ে তাঁরা নিজেদের সুন্দর মুহূর্তগুলো ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে। বর্তমানে উদয় এবং অনামিকা দুজনেই ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের এই স্বচ্ছতা দর্শকদের আরও বেশি টানে।

    সোজাসাপ্টা উত্তরে অনামিকা বুঝিয়ে দিলেন, বয়স কেবল একটা সংখ্যা মাত্র, আর তাঁর স্বামী ৩৫ বছর বয়সেও নিজের চার্ম ধরে রেখেছেন রায়ান যা অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয়। অন্যদিকে রায়ানের চেয়ে বয়সে অনেকটাই ছোট অনামিকা। এখন তাঁর বয়স সবে ৩২ বছর। বরের চেয়ে তিন বছরের ছোট তিনি। আপতত অনামিকার হাতে অভিনয়ের কাজ নেই। ভ্লগিং-এ মন দিয়েছেন তিনি। অনামিকা বারবার জানিয়েছেন, তাঁর কাছে অভিনয়ের ডাক আসছে না। খারাপ সময় পার করে এখন নতুনের অপেক্ষায় এখানে আকাশ নীল নায়িকা।

